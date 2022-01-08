'Türkiye uzayda da güçlü'

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Bir dizi program için Antalya'da ziyaretlerde bulanan Bakan Karaismailoğlu, yatırımların devam ettiğine vurgu yaptı ve şunları söyledi: “26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkarttık. Hava yolunu kullanan yolcu sayısını 210 milyon üzerine çıkarttık. 12 bin 800 kilometreye ulaşan demir yolu ağını işletiyoruz. Yaklaşık 5 bin kilometrelik demir yolu ağında çalışmamız devam ediyor. Bu güçlü altyapı üzerinde Türkiye'nin gelişmesi sağlanıyor. Bu projelerin bir anda kamu kaynaklarıyla yapılması mümkün değildi, o yüzden alternatif finans modelleri geliştirerek bunların yüzde 80'ini devlet bütçesinden, yüzde 20'sini kamu-özel işbirliği yani yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdik.”

YENİ NESİL UYDULAR

Bakan Karaismailoğlu, “Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor. 20 yıl önce 'Türkiye 1 yılda uzaya 2 uydu gönderecek' denilse gülerlerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye, hem bu kadar yatırım yapıyor hem uzaya 2 uydu gönderiyor. Bu uydular yeni nesil uydular ve 35 yıllık ömrü olan, dünyanın 3'te 1'inden fazlasını kapsama alanına alıyor. 2023'te kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Uzayda da bütün dünyada olduğu gibi gücümüzü bütün dünyaya hissettirmiş olduk” diye konuştu. Yapılan yollar sayesinde her yıl 12 bin insanın hayatının kurtarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “28 bin 450 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bunun yanında 68 bin kilometrelik yolda çalışma yapılmakta. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen güvenli ve akıllı yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Her yıl 12 bin insanın hayatını kurtardık. Antalya'da 476 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesinde Antalya'da hiç tünel yokken şu an 20 kilometrelik tünel var. Bunu 61 kilometreye çıkaracağız” bilgisini verdi.

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DÜNYA TAKİP EDİYOR

Antalya Havalimanı'nın ihalesiyle ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Bütün dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Yatırımcıları tehdit eden muhalefete bir ders gibi ihale yaptık. Antalya Havalimanı'nın büyümesi gerekiyordu. 765 milyon Euro’luk iç ve dış hatlar, apronlar yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon Euro’yu yatırımcıya yaptırıyoruz. Üstüne de 25 yıllık kiralamadan da devlete 8.5 milyar Euro kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25'ini, yani 2.138 milyar Euro da 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek" ifadelerini kullandı.