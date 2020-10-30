Türkiye otomotiv pazarı Avrupa'ya kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı. Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Otomotiv üreticileri, üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Salgın mart-nisan-mayıs döneminde Avrupa'daki satışlarda büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi.

Kovid-19'un Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.



AVRUPA OTOMOTİV PAZARINDA YÜZDE 28,7'LİK AZALIŞ

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, bu yılın dokuz aylık döneminde tüm Avrupa pazarları daraldı.

Avrupa otomotiv pazarı, Ocak-Eylül 2020 döneminde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalarak, 10 milyon 64 bin 274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 118 bin 286 adet toplam satış gerçekleşmişti. Sadece otomobil pazarına bakıldığında, söz konusu dönemde satışlar yüzde 29,3 azaldı ve toplam 8 milyon 567 bin 920 adet oldu. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12 milyon 117 bin 401 adetti.

Hafif ticari araç pazarı ise 2020'nin ocak-haziran döneminde yüzde 23,6'lık azalışla 1 milyon 261 bin 859 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 651 bin 489 adet satış gerçekleşmişti.



EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 43,1'LE HIRVATİSTAN'DA

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020'nin dokuz aylık bölümünde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 43,1'le Hırvatistan, yüzde 38,4 ile Portekiz ve yüzde 37,5'le de İspanya'da kaydedildi.

Almanya'da satışlar bu dönemde 25,1, Fransa'da yüzde 27,5, İngiltere'de yüzde 32,6, İtalya'da yüzde 33 ve İspanya'da yüzde 37,5 geriledi. Söz konusu dönemde satışını artıran bir pazar olmadı.



AVRUPA'DA SATIŞLAR EYLÜLDE TOPARLANDI

Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında; Avrupa'da otomotiv pazarı yüzde 2,9 büyüdü ve 1 milyon 527 bin 2 adet olarak belirlendi. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 483 bin 742 adet toplam satış yapılmıştı.

Bu yılın eylül ayında otomobil satışları 2019'un aynı ayına göre yüzde 1,1 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 17,9 artış gösterdi. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre eylülde, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 24,8'le Bulgaristan, yüzde 18,5'le Hollanda ve yüzde 14,3'le de Slovenya’da yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 73,1'le Romanya, yüzde 64,6'le İrlanda ve yüzde 33,7 ile de Slovakya oldu



TÜRKİYE 9 AYLIK DÖNEMDE SATIŞLARINI ARTIRAN TEK ÜLKE

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'yi kapsayan toplam pazarda Ocak-Eylül 2020 döneminde satışlarını artıran tek ülke Türkiye olmaya devam etti. Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 75,7 artışla bu yılın ilk yarısında yükseldiği 6'ncı basamağı korudu.

2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, yüzde 70 artışla Avrupa otomobil satışları ve yüzde 99,2 artışla da Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da 6'ıncı ülke olarak konumlandı.

Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında ise Türkiye otomotiv pazarı ise yüzde 116,8 büyüdü.