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Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Hedef, tüm Türkiye'de tek ulaşım kartı

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Türkiye Kart ne zaman çıkacak Hedef, tüm Türkiyede tek ulaşım kartı

Türkiye Kart ne zaman çıkacak sorusu, PTT AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından merak uyandırdı. Tüm Türkiye'de tek bir kart ile ulaşım imkanlarından faydalanmayı amaçlayan Türkiye Kart, uygulanması halinde illerdeki ulaşım kartlarının önüne geçmiş olacak. Peki, Türkiye Kart ne zaman çıkacak? İşte, o bilgiler

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Türkiye Kart ne zaman çıkacağı ile gündemde yer alıyor. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki PTT standında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Peki, Türkiye Kart ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak.

Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi.

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Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

 

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