Türkiye inşaat malzemeleri ihracatında 9’uncu oldu

Raporda, 2020 yılında salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2.8 daralarak 887.9 milyar dolara indiği belirtilirken şu bilgilere yer verildi: “Dünya inşaat malzemeleri ihracatında en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdüren Çin’in ihracatı 219.8 milyar dolara çıktı. Türkiye 21.16 milyar dolar ihracatı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi oldu. Türkiye, 2019 yılında 11’inci sıradaydı. Türkiye 2020 yılında 7.03 milyar dolar ithalatı ile 33’üncü büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2019 yılına göre 4 sıra yükseldi. 2020 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılına göre yüzde 9.1 arttı. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2020 yılında cari fiyatlarla yüzde 8.1 büyüdü ve 408 milyar TL olarak gerçekleşti. ABD 2020 yılında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olurken, ardından İsrail ve Almanya sıralandı.” Raporda, Türkiye’nin 2020 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payının yüzde 2.38’e çıktığı vurguladı.

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