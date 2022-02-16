'Türkiye için fırsat penceresi'

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Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Koleksiyon Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, “Dünyada mobilya ihracatının yaklaşık üçte biri Çin’den yapılıyor. Lojistik krizi diğer sektörlerde olduğu gibi mobilyada da üretim ve tedarik için yeni merkez arayışlarını beraberinde getirdi. Türkiye için çok önemli bir fırsat penceresi açıldı” ifadelerini kullandı. Türk mobilya sektörünün bu fırsatı değerlendireceğinden emin olduğunu söyleyen Malhan, “Sadece üretim kapasitesine yönelik yatırımlarla değil, tasarım tarafında da doğru adımları atarak küresel ticaretten aldığımız payı çok daha ileri taşıyabiliriz. Üretimi ve üretimdeki katma değeri arttırmalıyız” diye konuştu. Açılan fırsat penceresini değerlendirmek için hazır olduklarını dile getiren Malhan, şunları söyledi: “Koleksiyon Mobilya olarak çok sayıda prestijli ulusal ve uluslararası tasarım ödülü aldık. 2020 yılında net satışlarımızın yüzde 33’ü ihracat olarak gerçekleşti. Bugün dünyada ABD’den Malezya’ya 26 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl bizim 50.yılımız. Dünyada ofis mobilyası alanında en büyük 10 firma arasına girmeyi hedefliyoruz.”