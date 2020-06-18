Türkiye Finans’tan esnaf ve KOBİ’ye destek paketi

Türkiye Finans, esnaf ve KOBİ’ler için hayata geçirdiği “Kaldığınız Yerden Devam Edin” kampanyası ile salgın döneminde nakit akışı zarar gören ve yeniden kepenk açan esnaf ve KOBİ’lere normalleşme sürecinde de destek olmaya devam ediyor. Ülke ekonomisinin lokomotifi esnaf ve KOBİ’lerimizin hayata yeniden katılmalarını ve kaldıkları yerden işlerine devam etmelerini kolaylaştıran kampanya kapsamında yüzde 0,74’ten başlayan rekabetçi kar oranlarıyla sunulan finansmanın geri ödemesi 24 ay vadeli olarak yapılabilecek. KOBİ’ler, avantajlı finansman imkanının yanı sıra Türkiye Finans’ın, hesapta yeterli bakiye olmasa da vadesi geldiğinde ödeme imkânı sağlayan Destek Çek ürününden, uygun komisyonlu POS hizmetinden ve 3 ay boyunca internet ve mobil şubelerden ücretsiz para transferi yapma imkanından yararlanabilecek. Kampanya 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Salgın döneminde ülkemize ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla toplumun farklı kesimlerine can suyu olan destek paketlerini çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini vurgulayan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam bu desteklerin normalleşme sürecinde de devam ettiğinin altını çizdi. Murat Akşam “Türkiye Finans olarak, pandemi döneminin başından bu yana, salgının etkilerini en aza indirgemek amacıyla, sağlık çalışanlarından kamu görevlilerine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan bu süreçte ekonomik olarak etkilenen, toplumun farklı kesimlerinden tüm müşterilerimize özel kampanyalar ve destek paketleri sunarak sorumluluk aldık ve elimizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki dönemde, ekonominin çarklarının yeniden, güçlü bir şekilde dönebilmesi için tüm sektörlerin üzerlerine düşen görevleri yapması, şartları kolaylaştıran her türlü çabayı vermesi gerekiyor. Türkiye Finans olarak, önümüzdeki dönemde de toplumun farklı kesimlerinin kalkınmasının önünü açan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kampanyalar ve hizmetler hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ülke ekonomisinin yapıtaşlarından olan KOBİ ve esnafın normalleşme döneminde toparlanmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz ise bu dönemde esnaf ve KOBİ'lerin işlerine hiç ara vermemişçesine devam edebilmeleri ve yaşadıkları finansman sıkıntılarına çözüm üretmek üzere bu destek paketini hayata geçirdiklerini ifade etti. M. Necati Özdeniz, "Esnaf ve KOBİ'lerimize 0,74'ten başlayan avantajlı kar oranları ile sunduğumuz finansman desteğinin yanı sıra işletmeler açısından kolaylık sağlayan farklı ürünlerimizden faydalanma olanağı sunarak onların işlerine yarayacak değer tekliflerini de bu kampanya ile bir araya getirdik. Hesaplarında yeterli bakiye olmasa da vadesi geldiğinde limitleri dahilinde ödeme imkânı sağladığımız Destek Çek ürünümüzden, uygun komisyonlu POS hizmetimizden faydalanma ve 3 ay boyunca internet ve mobil şubelerden ücretsiz para transferi yapma imkanını da kampanyamız kapsamında esnaf ve KOBİ'lerimize sunuyoruz.Türkiye Finans olarak her zaman olduğu gibi normalleşme sürecinde de tüm ihtiyaçları için esnaf ve KOBİ'lerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.