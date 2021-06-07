Türkiye, dijital reklam yatırımlarında Avrupa'da en fazla büyüme gösteren ülke oldu

AdEx Benchmark Raporu’na göre, Avrupa'da dijital reklam yatırımları geçen yıl yüzde 6,3 büyüyerek 70 milyar avroya yaklaşırken, Türkiye yüzde 34,8 ile dijital reklam yatırımlarında en fazla büyüme gösteren ülke oldu.



IAB Avrupa açıklamasına göre, IAB Avrupa AdEx Benchmark araştırması, dijital reklam pazarını, "Display", "Arama Motoru" ve "İlan Sayfaları" olmak üzere üç ana başlıkta inceliyor. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.



AdEx Benchmark çalışması, 15 yıldan beri, 28 ülke pazarını kapsayan Avrupa'da reklam yatırımları için bir rehber özelliği taşıyor. AdEx Benchmark Raporu’na göre, Avrupa'da dijital reklam yatırımları 2020'de yüzde 6,3 artarak 69 milyar avroya ulaştı. Türkiye, yüzde 34,8 ile reklam yatırımları açısından en fazla büyüme gösteren ülke olurken, Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, İsviçre) içinde yer aldı. Rapora göre 3 ülkenin (Belçika, İspanya, Belarus) dijital reklam yatırımlarında düşüş yaşandı.



İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi dijital reklam yatırımın en büyük olduğu ülkelerde dengeli büyümeler yaşanırken Almanya yüzde 10,4'lük bir büyüme gerçekleştirdi.



AVRUPA'DA GÖRÜNTÜLÜ REKLAMCILIK YÜZDE 9,1 BÜYÜME KAYDETTİ



E-ticaretin büyümesi, küçük işletmeler ve 2020 yılının ikinci yarısında reklamverenlerin yatırımlarına devam etmesi ile sosyal medya ve video tüm kanallarda en güçlü büyümeyi kaydetti. Sosyal medya yüzde 15,9 büyüme gösterirken, video yüzde 16,3 büyüdü. Türkiye, sosyal medyada yüzde 44,8, görüntülü reklamda yüzde 33,8 büyüme ile Avrupa'da en çok büyüme kaydeden ülke oldu. Videoda ise yüzde 52,1 büyüme ile Rusya'nın ardından 2. büyüyen pazar olurken, video payında Avrupa'da ilk 10 içinde yer aldı. Avrupa'da arama reklamcılığı yüzde 7,9, display (görüntülü) reklamcılık ise yüzde 9,1 büyüme kaydetti.



Avrupa'da ilan ve satış ortaklığı (affiliate) alanında sadece 8 ülke (Türkiye, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Romanya) büyüme gösterirken, Türkiye yüzde 23,3 büyüme ile ilk sırada yer aldı.



Rapora göre dijital ses pazarı, dijital reklamcılık pazarının yüzde 1'in biraz altında kalmasına rağmen, toplam 500 milyon avroluk bir değeri temsil ediyor. AdEx Karşılaştırma raporunda ilk kez dijital ses rakamları da yer aldı.



"SEKTÖRÜN 2021'DE GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, "Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa'daki ülkeler arasında en gerilerde yer almaktadır. Bu da Türkiye'de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini göstermektedir." ifadelerini kullandı.



IAB Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Townsend Feehand ise, "Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020'de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, Kovid-19'un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021'de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp da dijital reklamcılığın 2020'de kötü bir yıl değil, sadece kötü bir çeyrek geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dördüncü çeyrekte çift haneli büyümeden önce, üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanmanın başladığını gördük. Kapanma döneminde özellikle video aracılığıyla markalaşmada hızlı bir artış gerçekleşti. 2020, insanların tüketim şeklini ve şirketlerin çalışma şeklini değiştiren, hızlı ilerleyen uzun vadeli sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açan bir yıl oldu. Bu durum dijital reklamcılık için verimli bir zemin sağlarken sektörün 2021'de büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz."

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