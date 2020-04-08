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Ekonomi
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Türkiye destek yarışında

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Türkiye destek yarışında
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Koronavirüs sonrası başlatılan destek kampanyasına yardımlar tüm hızıyla sürüyor. Bankalardan lojistiğe, yemek firmalarından otomotive kadar tüm sektörlerden destek geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na yapılan yardımın tutarı 1.5 milyar TL’yi aşarken, sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahipleri için de çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin: Koronavirüs salgınıyla mücadele ve kamu yararına yönelik destek çalışmaları kapsamında ilk günden bu yana 5.5 milyon TL katkı sağladık. Bundan sonra yapacağımız maddi ve ayni destekler ile katkımız 12 milyon TL’ye ulaşacak.

Türkiye destek yarışında

Aksa Grup Şirketleri:Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira tutarında bağış yaptık.

Türkiye destek yarışında

Arkas: Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na toplamda 3.3 milyon TL destek verdik.

Türkiye destek yarışında

Burgan Bank: Toplumsal dayanışmaya destek olmak ve ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 2 milyon TL bağış yapıyoruz.

Türkiye destek yarışında

Boyner Grup: Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon TL kaynak ayırdık. Sağlık çalışanlarımıza sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz 2 milyon TL tutarındaki ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL ile destek veriyoruz.

Türkiye destek yarışında

Alternatif Bank: İştiraklerimiz Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile birlikte Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışta bulunuyoruz.

Türkiye destek yarışında

Garenta: Günlük araç kiralama operasyonunu gerçekleştirdiğimiz Garenta DAY markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerin katılımıyla sağlık çalışanlarına özel olarak yüzde 60 indirim uygulayacağız.

Türkiye destek yarışında

Domino’s: 7 Domino’s ve Yemeksepeti iş birliğine imza atarak, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 24 pandemi hastanesi çalışanlarına, toplam 3 milyon TL değerinde, 150 bin adetlik ücretsiz pizza gönderimi yapacak.

Türkiye destek yarışında

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve Erdemir Maden: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Erdemir’den 5.5 milyon TL ve Erdemir Maden’den 2.5 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL’lik destek verilecek.

Türkiye destek yarışında

Hektaş: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye destek yarışında

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