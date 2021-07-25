Türkiye, AB'nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" yayımlandı. AA muhabirinin plandan yaptığı derlemeye göre, Türkiye, "belirlenen sektörlerde ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi" olan AB'nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak. Bu uygulamanın, AB ile ticarette ticari bir engele dönüşmemesi önem taşıyor.

Plana göre, olası bir sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB'ye sağlanan entegrasyona zarar vermemesini temin etmek amacıyla AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemler ortaya konulacak. AB'nin sınırda karbon düzenlemesinin Türkiye-AB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkenin yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek. İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla atılması gereken adımları içeren bir yol haritası oluşturulacak ve bunları destekleyecek teşvik mekanizmaları kurulacak.

Sınırda karbon düzenlemesinin enerji ve kaynak yoğun sektörlere etkileri senaryolar bazında modellenerek sektör bazında çalışılacak ve yapılması gereken eylemler değerlendirilecek. Bu amaçla etki analizi yapılacak. Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre geliştirilecek. Geliştirilecek olan sistem, kurulması durumunda, AB Emisyon Ticaret Sistemi'yle uyumlu olacak.

AB'nin sınırda karbon düzenlemesi kapsamında belirlenebilecek standartlar uyumlaştırılarak karşılıklı tanımaya zemin hazırlayacak şekilde belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

KARBON FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan, ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmak için kullanılan araçlardan bir tanesi de etkin bir karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması olarak görülüyor. Pek çok ülke, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmalarını hayata geçiriyor.

Türkiye'de de ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik değerlendirme çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına geçişine yönelik çalışmalar kapsamında, AB'nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki ülkenin pozisyonu belirlenecek. Ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanmasının sektörler üzerinde yaratacağı ek maliyetlere ve ekonomiye etkilerine yönelik çalışmalar yapılacak.

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