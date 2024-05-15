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Şimşek, “İleriye baktığımda Türkiye’nin yeniden AB’ye demirlemesi gerektiğine ve bunun sıkı şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunun Avrupa ve Türkiye’nin yararına olduğunu görüyorum” dedi. “Öyle görünmese de Türkiye, AB sürecine bağlı kalmayı sürdürüyor” diyen Şimşek, “Türkiye söz konusu olduğunda AB’de liderlik ve stratejik perspektif eksikliği olduğunu düşünüyorum” dedi.

ÜYELİK İÇİN ‘SİYASİ FUTBOL’ BENZETMESİ

Şimşek, “Tango için iki kişi gerekiyor ve Türkiye’nin hazır olduğunu düşünüyorum” dedi. Tam üyelik ufukta görünene kadar tam ekonomik entegrasyonun önemine vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin üyelik konusunun Avrupa’da siyasi futbol konusu haline geldiğini, üstesinden gelinmesi zor olan asıl sorunun da bu olduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin, Dünya Bankası’nın yüksek gelirli ülkeler statüsüne geçme aşamasında olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Sadece 736 dolar uzaktayız” dedi.

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Temaslarındaki havayı, “Bakış açıları olumsuz değil, yapıcı. Görünüm pozitif. Her şey mavi değil, bazı gri bulutlar var ama durum kasvetli değil” şeklinde özetleyen Şimşek, iki tarafın da birbirinden kopamayacağını söyledi. Şimşek, AB sürecindeki önceliklerin gümrük birliğinin güncellenmesi, vize liberalizasyonu, enerji, güvenlik ve göç alanlarında işbirliği ve üçüncü ülkelerle iş ortaklığı olarak sıraladı.

TCMB BAŞKANI: İNSANLARIN EN BÜYÜK SORUNU ENFLASYON

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu’nda önceki gün açıklanan tasarruf paketine ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, “Açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor” dedi.

Türkiye’de insanların en büyük ekonomik sorununun enflasyon olduğuna dikkat çeken Karahan, “Ekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır” diye konuştu.Piyasayla enflasyon beklentilerinin farklı olduğunu kaydeden Karahan, “Piyasa enflasyonun düşeceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde. Enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.