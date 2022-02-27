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Turkısh Cargo operasyonu belgesel oluyor

#Turkısh Cargo#Operasyon#Belgesel
Turkısh Cargo operasyonu belgesel oluyor

Turkish Cargo ve Turkish Ground Services’in (TGS) Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına taşınması operasyonu belgesel oluyor.

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0perasyonunu gerçekleştiren Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada TGS’nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınması operasyonunda 4 bin 125 adet yükü toplam 50 TIR ve 80 dorse ile sorunsuz bir şekilde teslim ettiklerini kaydetti.

Atatürk Havalimanı’nın 89 yıllık ticari uçuş hayatının tamamlanmasını sağlayan dev taşınma operasyonu hakkında bilgiler veren Ömer Gece, kargo uçağı faaliyetlerini de 72 saat süren geçiş operasyonuyla 5-7 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’ndaki mega kargo tesisi SmartIST’e taşıdıklarını söyledi. Gece, taşınmayı uçuş operasyonları sekteye uğramadan, trafiği durdurmadan yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Turkish Cargo ve TGS’nin taşınması operasyonunda 4 bin 125 adet yükü toplam 50 TIR ve 80 dorse ile teslim ettik.

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Toplamda 72 saat süren dev operasyonda trafiği durdurmadan Türkiye-Yeni Zelanda arasındaki mesafeye denk gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol kat edildi. Karayolu trafiğinin de aktif olduğu taşıma esnasında olası sorunlara karşı senaryolar hazırladık. Hem uçuş saatleri, hem bu uçuşlardan gelecek kargoların saatleri dikkate alınarak her olasılık hesaba katılarak planlamalar yapıldı. Projenin anlık kontrolünü ve takibini sağlamak için yerli bir yazılım alt yapısı oluşturduk. Sistemin kullanıldığı operasyon yönetim merkezinde Türk Hava Yolları üst düzey yöneticileri de taşımayı anlık olarak takip etti. Dev taşınma için belgesel hazırlıyoruz ve 10 Mart’ta yayınlamayı planlıyoruz.”

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#Turkısh Cargo#Operasyon#Belgesel

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