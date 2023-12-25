Türk yapımı Royal Match, Candy Crush'u tahtından ederek zirveye çıktı! Bakan Mehmet Fatih Kacır tebrik etti...

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Türkiye oyun dünyasında önde gelen ülke haline gelirken Türk şirketlerinin başarısı konuşulmaya devam ediyor. İstanbul merkezli Dream Games tarafından geliştirilen bir mobil oyun olan Royal Match, Microsoft'un efsane oyunu Candy Crush'u tahtından indirdi. Royal Match, mobil dünyasında en çok gelir elde eden oyun haline geldi. Oyunun bu başarısı yapımcısı Dream Games'in büyüklüğünü de 2.75 milyar dolara yükselmesini sağladı. Royal Match'in yükselişine İngiliz medya kuruluşu Financial Times da yer verdi.



YILLIK GELİRİ 2 MİLYAR DOLARI BULDU



Apple ve Google’ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan Data.ai araştırma şirketinin verileri, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games’in “Royal Match” adlı oyunu olduğunu ortaya koydu.



Royal Match'in tahtından indirdiği Candy Crush, yaklasık 10 yıldır en çok gelir elde eden mobil oyun ünvanını sürdürüyordu. 75 milyar dolar büyüklüğe ulaşan oyun ABD'li teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde.



Royal Match, oynaması ücretsiz bir bulmaca çözme oyunu. Oyun Kral Robert'in sarayını tamir ederek eski ihtişamını geri kazandırma amacı taşıyor.



Dream Games kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, Royal Match'e yapılan tüketici harcamalarının ekim ayına kadar iki kattan fazla arttığını ve oyunun yıllık brüt gelirinin 2 milyar dolara çıktığını açıkladı. Aydemir, "Kalitenin en iyi iş planı olduğuna inanıyoruz" dedi.

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'SADIK OYUNCULARIMIZ VAR'



Aylık 55 milyon kullanıcısı olan Royal Match'de, 160 milyon kullanıcısı olan Candy Crush'tan daha çok oyun içi harcama yapılıyor. Aydemir oyunun başarısını sadık bir oyuncu kitlesine sahip olmalarına bağladı. Aydemire göre oyunu bir yıl oynayan oyuncuların yüzde 90'ı ikinci yıl da oynamaya devam etti. Sektör uzmanları ise Royal Macth'in çözmesi kolay bulmacaları ve sürükleyici konusu sayesinde diğer oyunlara göre daha çok tercih edildiğini belirtiyor.



Londra merkezli risk sermayesi şirketi Balderton Capital ile Dream Games'e yatırım yapan Rob Moffat, "Pek çok mobil oyunda bir sürü hata var. Üstelik grafikler o kadar iyi değil. Ama Royal Match onlara göre oldukça iyi bir deneyim" dedi.



FİNANCİAL TİMES MANŞETE TAŞIDI! BAKAN KACIR TEBRİK ETTİ...



Uluslararası medya, Türk firmanın başarısını makalelerine taşıdı. Sosyal medya hesabından Financial Times’ın yayınladığı makaleyi paylaşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games’in Royal Match oyununun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicorn’larımızdan yani Turcorn’larımızdan olan Dream Games’in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, 75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?” ifadelerini kullandı.

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Financial Times, “İstanbul’da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft’un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktığı” ifadelerine yer verdi.



İngiliz yayın kuruluşu, Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığını, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı yorumunu yaptı.



YENİ OYUN GELİYOR



Aydemir, gelecek yıl Royal Match'in devam oyunu Royal Kingdom'u piyasaya süreceklerini açıkladı. Yeni oyunda Kral Robert'in kardeşi Kral Richard'ın hikayesine de yer verilecek.

Dream Games, 2019 yılında bir başka Türk oyun firması Peak Games'in eski yöneticileri tarafından kuruldu. Peak Games de 2020'de ABD'li Zynga'a satılmıştı. 200 çalışanı olan Dream Games, animasyon şirketi Pixar'ın kurucu ortağı Ed Catmull'u stratejik danışman görevine getirerek ses getirmişti.



Sıkı bir Royal Match oyuncusu olan Catmull, "Oyunun görsel kalitesine gösterilen alışılmadık ilgi beni şaşırttı" yorumunda bulundu.