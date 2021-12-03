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Türk turistler Roma’da kapıda kaldı

#Türk Turist#Roma#Seyahat
Türk turistler Roma’da kapıda kaldı

Yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs süreci herkesin hayatını etkilemeye devam ediyor. Özellikle yurtdışı seyahatlerinde büyük problemler yaşanıyor. Dün de İstanbul’dan İtalya’da Roma’ya giden 3 Türk vatandaşı, Roma’da kısa süreliğine gözaltına alındı ve akşam saatlerinde Türkiye’ye geri gönderildi.

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Roma’da havalimanında gözaltına alınanlar arasında bulunan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Hürriyet’e şunları söyledi: “3 arkadaş Roma’ya geldik. Kısa süreli gözaltına alındık, orada koronavirüs nedeniyle Türkiye’den gelenleri ülkeye alamayacaklarını söylediler. Ancak bundan haberimiz yoktu. Bilet alırken de bizi uyarmadılar. Otel paralarımızı bile ödemiştik. Bir arkadaşımız aynı zamanda AB vatandaşıydı, onu da almadılar. 10 gün boyunca karantinada kalmasını ya da Türkiye’ye geri dönmesi gerektiğini söylediler. O da bizimle birlikte dönmek zorunda kaldı. Bizim dışımızda Uzakdoğulu ve Rus turistler de vardı uçakta. Rusları da ülkeye almadılar, onlar da bizle aynı uçakla geri döndü. İtalyan devleti tüm sorumlulukları üzerine aldı, uçak bileti masrafımızı da karşıladı. Eğer İtalya’da kalabilseydik, cumartesi günü Türkiye’ye geri dönecektik.”

Türk turistler Roma’da kapıda kaldı

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ÜLKELER HANGİ ŞARTLARDA TURİST KABUL EDİYOR?

Yaşanan bu olayın ardından ülkelerin Türkiye’den gidenlere karşı nasıl tedbir aldıklarını araştırdık. Her ülke seyahat edecekler için farklı taleplerde bulunuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından 1 Aralık itibariyle oluşturulan listeye göre İtalya, Türkiye’den turistik amaçlı ülkeye seyahat edenleri kabul etmiyor. Eğer bir değişiklik olmazsa bu uygulama 15 Aralık’a kadar devam edecek. İtalya dışında Lüksemburg da ülkeye seyahate izin vermiyor. Turistik amaçlı seyahatin yapılabildiği bazı ülkeler ise şöyle: Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta Karadağ.

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İSTENEN BELGELER

Her ne kadar turistik amaçlı seyahate izin veren ülkeler olsa da, birçok şartı yerine getirmek gerekiyor. Ülkelere göre değişmekle birlikte bazı ülkeler DSÖ’nün onayladığı tüm aşıları kabul ederken, bazıları sadece AB’nin onayladığı aşıları olanları ülkelerine kabul ediyor. Giriş esnasından bazı ülkeler aşı sertifikasının yanında PCR testi de talep edebiliyor. Bazı ülkeler aşı olmayanların da ülkelerine gelmelerine izin veriyor. Ancak burada en fazla 72 saat önce alınmış PCR test sonucu istiyor. Turizm sektörü temsilcileri, şartların her an değişebildiğini ifade ederek, “Seyahat edecek kişiler mutlaka gidecekleri ülkelerin turist kabul edip etmediğini kontrol etsin. İstenen belgeleri eksiksiz tamamlansın. En ufak bir eksiklikte, ülkeler sınırdışı kararı verebiliyor” dedi.

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#Türk Turist#Roma#Seyahat

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