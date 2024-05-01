Türk şirket İngiltere’de yeni üretim tesisi kuruyor

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Konu hakkında açıklama yapan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, “Topluluk şirketlerimizden Assan Panel için devreye aldığımız yeni yatırım hamlesiyle, şirketimizin Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Grubumuzun ihracat başarısına önemli katkı sunan Assan Panel’in başta İngiltere olmak üzere Avrupa sandviç panel pazarında önemli konuma geleceğine inancım tam" diye konuştu. Kayabaşı, "Önümüzdeki dönemde derinleşmek istediğimiz pek çok pazar var. Yeni yatırımlarımızla bu hedefimize kısa zamanda ulaşarak ülkemizin adını yurtdışında daha fazla duyuracağız" dedi.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da yeni yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurt dışı yatırımlarımıza bir yenisi daha eklemenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Ürünlerimizin sertifikalandırılmış kalitesi ve yüksek performansıyla Avrupa pazarından kısa zamanda güçlü bir pay alacağına inanıyorum” diye konuştu.