Türk robotları 60 ülkede

MUSTAFA Mertcan tarafından 6 sene önce kurulan teknoloji şirketi Dof Robotics, kurulduğu günden bu yana ileri teknoloji sanal ve artırılmış gerçeklik, hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları üzerine çalışıyor.Universal Studios ve Marvel gibi dünyaca ünlü eğlence şirketlerine yüksek katma değerli robot ve yazılım ihracatı gerçekleştiren şirket, dünya çapında 350’den fazla yere kurulum yaptı. Her yıl Orlando’da düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji fuarlarından olan IAAPA’da ve Las Vegas’ta düzenlenen bir diğer önemli fuar olan CES’te aldığı ödüllerle global anlamda adından söz ettiren Dof Robotics’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ile yeni geliştirdikleri ürünleri ve yatırım planlarını konuştuk.

ÜRETİM TESİSİ YATIRIMI

TÜBİTAK onaylı 6 adet Ar-Ge projelerinin bulunduğunu söyleyen Mustafa Mertcan, “Teknoloji ihraç etmek için üretim ayağımızı da güçlendirmek adına yeni üretim tesisi yatırımlarına da başladık. 50 kişilik bir ekip ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. ABD, Avrupa, Kanada ve Çin en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Şirket olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatın yüzde 20’sini Çin’e yapıyoruz” dedi. Mertcan, dünyaca ünlü eğlence şirketlerine robot ve yazılım ihraç ettiklerini ve ABD’de kendi işletmelerinin olduğunu da belirtti.

DEZENFEKSİYON KABİNİ

Şirket olarak geliştirdikleri ürünlere salgın döneminde bir yenisini eklediklerini aktaran Mertcan, “COVID-19 dönemi için ‘DOFense’ isimli akıllı dezenfeksiyon ve sanitasyon kabinini geliştirdik. Ürün, yaklaşık 10 saniye süren dezenfeksiyon işlemi ile sadece COVID-19’a değil, aynı zamanda diğer virüslere karşı da maksimum koruma sağlıyor. Dezenfeksiyon kabinimizin temel amacı, insanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını 10 saniye içinde dezenfekte ederek her türlü enfeksiyonun yayılmasını önlemek” dedi.Şu ana kadar Katar’a, ABD’ye ve Avrupa’da birçok ülkeye ürünü gönderdiklerini belirten Mertcan şunları söyledi: “Katar’da AVM ve FEC oyun alanlarında çözümümüz bulunuyor. Son olarak New York John F. Kennedy (JFK) Havaalanı ile de bir anlaşma yaptık, giriş kapılarında bu cihazlarımızdan kullanılıyor olacak. Özellikle ABD, Avrupa, Çin, Orta Doğu gibi bölgelerde halihazırda ciddi pazarlara ulaşmış durumdayız. Bundan sonraki beklentimiz de bu pazarlarda yüklü adetlerde satış yapabilmek.”

ROBOT TEMİZLİYOR

Pandemi dolayısıyla ürettikleri bir diğer ürün olan dezenfeksiyon robotu ‘RoboCare’den de bahseden Mustafa Mertcan “RoboCare kendi kendine tam otonom bir şekilde gidebiliyor. Bunun yanı sıra UVC dediğimiz ultraviyole C ışınlarını barındıran lambalar var üzerinde. Hem havayı hem de yüzeylere yaklaştığında çok kısa bir süre içinde yüzeylerde bulunan virüs ve bakterileri hızlı bir şekilde dezenfekte edebilen bir yapıya sahip. Dezenfeksiyon yüzde 99.9 sağlanabiliyor. Biz bunun bütün testlerini yaptırdık. Başta İtalya olmak üzere Almanya, Benelüks Ülkeleri, Amerika, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 20’den fazla ülkeyle ihracat gerçekleştirmiş durumdayız” diye konuştu.

35 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFLİYOR

DÜNYADAKİ ekonomik durum, ciro ve büyüme planlarıyla ilgili olarak pandemi sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluklara değinen Mertcan, sürdürülebilir büyümenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Mevcut büyüme ve ciro hedeflerinden çok büyük bir sapma beklemiyoruz. Geride kalan 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da hem yurtiçi satışlarda hem de yurtdışı satışlarda katlanarak artan bir ivmeyle beraber hedeflediğimiz 10 kat büyümeye ulaşmada herhangi bir engel görmüyoruz. Sürdürülebilir büyümeyle 5 yıl içerisinde 35 milyon dolar ciro ve ‘dünya markası’ olma hedefindeyiz” dedi. Mertcan, pandemi sonrası süreçte ekonomideki canlanmanın hızlı bir şekilde olacağını ve doğru pozisyon alan şirketlerin bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağını aktardı.