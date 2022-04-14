Türk müteahhitler yeni pazar arayışında

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Sektörün mevcut pazarlarda daha aktif olması ve yeni pazar arayışını hızlandırması gerektiği vurgulanan raporda, son temaslarda Birleşik Arap Emirlikleri’nde olumlu sinyaller alınırken, Suudi Arabistan’da da benzer sürecin başlamasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yaşanmakta olan savaş ile yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde bölgesel kaybın yaşanması kaçınılmaz gözüktüğüne dikkat çekilen raporda, “Sektörün mevcut pazarlarda daha aktif olması ve yeni pazar arayışını hızlandırması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda dış politikada yaşanan ısınma ile 30-31 Mart 2022 tarihlerinde DEİK&TMB işbirliğinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenlenen müteahhitlik heyeti ziyareti öne çıkmış ve ülkede salgın nedeniyle durdurulan projelerin hayata geçirilmesi sürecinde BAE yetkililerince Türk müteahhitler ile çalışmak arzusunda oldukları belirtilmiştir.

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Bölgedeki bir diğer önemli pazarımız olan Suudi Arabistan’da da benzer bir sürecin başlaması sektörün deneyiminin yüksek olduğu bu coğrafyada firmalarımızın faaliyetlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır” denildi.



3.1 MİLYAR DOLARLIK YENİ İŞ



Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Türk müteahhitler, 2022 yılının ilk çeyrek döneminde 74 projeyle 3.1 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. Böylece inşaat sektörünün ilk kez 1972 yılında Libya ile yurtdışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü, 131 ülkede üstlenilen 11 bin 211 projeyle toplam 457.1 milyar dolar oldu.

Geçtiğimiz yıl yurtdışında müteahhitlik hizmetlerinde kısa vade/yıllık yeni proje hedefi 30 milyar dolar olarak revize edilmiş, orta vadede ise bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine çekilmesi amacı öngörülmüştü. Ancak Türk müteahhitlik firmalarının lider pazarı Rusya ile son dönemde üstlendiği projeleri düzenli biçimde artırdığı Ukrayna arasındaki gerilim ile ardından oluşan savaş hali, sektörün yurtdışı faaliyetleri üzerinde büyük belirsizlik yarattı.