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HABERLEREkonomi Haberleri

Türk inşaat sektörü 2021'de 29,3 milyar dolarlık proje üstlendi

#Mehmet Muş#Türk İnşaat Sektörü#Ekonomianasayfa
Türk inşaat sektörü 2021de 29,3 milyar dolarlık proje üstlendi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedelinin 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi' programına katıldı.

Bakan Muş, müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, hizmetler alanında marka değeri ve rekabetçiliğin en yüksek olduğu sektörler arasında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

2020 yılında, pandeminin etkisiyle Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerin toplam bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında azalışla, 15 milyar dolara kadar gerilemiştir. Küresel salgının etkisiyle 2020 yılında önemli bir daralma yaşanmışsa da 2021, Türk inşaat sanayisinin toparlandığı bir yıl oldu.

Türk inşaat sektörü, 2020 yılında üstlendiği 15,2 milyar dolarlık toplam proje bedelini, 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkararak 29,3 milyar dolara ulaştırmıştır. Böylelikle ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 93'e; üstlenilen projelerin toplam değeri ise 451,5 milyar dolara yükselmiştir. 2021 yılına ait, şu an bu rakama eklenmeyen projelerin de eklenmesiyle birlikte, üstlendiğimiz proje bedelinin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu seviyeyi son olarak 31 milyar dolar seviyeleriyle rekora imza attığımız 2012-2013 yıllarında yakalamıştık.

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'SEKTÖRÜMÜZ DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE'

Bakan Muş, müteahhitlerin Türkiye'ye sağladığı dövizin sadece inşaat gelirlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Ekonomimize ve Türkiye markasına çok değerli katkılar yapan, zor coğrafyalarda türlü güçlüklere sabırla göğüs gererek hiç durmadan çalışan müteahhitlerimiz özellikle son 15 yılda yurt dışında ortalama 23 milyar dolar değerinde proje üstlenmiş, ülkemize yılda ortalama 650 milyon dolar değerinde inşaat hizmet geliri getirmişlerdir. Projeleri hayata geçirirken sağladıkları istihdamın sonucu olarak ülkemize transfer edilen işçi gelirleri ve projelerin vesile olduğu inşaat malzemeleri ihracatı da göz ardı edilemez. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için 'Gidilemeyecek ülke, üstlenilemeyecek iş yok' desek yeridir. Sektörümüz dünyanın her köşesinde" diye konuştu.

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'RUSYA'DA REKORA İMZA ATTIK'

Özellikle son dönemde, Sahra Altı Afrika bölgesindeki etkinliklerini çok güçlü şekilde artırdıklarını kaydeden Bakan Muş, "Diğer taraftan Rusya, geçmiş yıllarda olduğu gibi en yüksek proje bedeline ulaşılan ülkeler arasında yine ilk sırada yer almaktadır fakat bu sene Rusya’da 11,2 milyar dolar ile bir takvim yılı içinde, bir ülkede toplamda üstlenilen proje bedelinde de rekora imza atmış bulunmaktayız. Irak ise 2021 yılında üstlenilen 3,6 milyar dolarlık proje ile en çok proje üstlendiğimiz ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Biliyorsunuz, Irak tarafı ile 2021 senesinde önemli ve verimli temaslarımız oldu. Biz bu iletişimi sürdürerek Irak ile ilişkilerimizi geliştirmeyi ve müteahhitlerimizin bu ülkede daha da önünü açmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla proje üstlendiğimiz ilk 10 ülke arasında Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir gibi geleneksel pazarlarımız olan ülkeler yerlerini muhafaza etmiştir. Ayrıca 3 Sahra Altı Afrika ülkesi ile Polonya, ilk 10'daki yerini almış vaziyettedir" dedi.

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