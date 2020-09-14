Türk ev tekstili ürünleri 187 ülkede iç mekanları süsledi

Bu süreçte en fazla dış satım, Türkiye'nin önemli pazarlarının başında gelen Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 282 milyon 771 bin dolarlık ürün gönderildi. İhracatta ikinci sırada yer alan ABD'ye ise 169 milyon 161 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Yılın 8 ayında Almanya ve ABD'ye yapılan dış satım, toplam ev tekstili ihracatının yüzde 31,3'ünü oluşturdu. Aynı dönemde en fazla ürün gönderilen üçüncü ülke İngiltere'ye ihracat, 63 milyon 19 bin dolar olarak kaydedildi. İtalya'ya 61 milyon 790 bin dolarlık ürün gönderen sektör temsilcileri, Fransa'ya ise 59 milyon 238 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

AVUSTURYA, İSVİÇRE VE KAZAKİSTAN'A SATIŞLARDA ARTIŞ

Ev tekstili üreticilerinin önemli Avrupa pazarlarından Avusturya'ya yaptığı ihracatta da yüzde 5 artış görüldü. Bu ülkeye geçen yılın ilk 8 ayında 27 milyon 421 bin dolar olan dış satım, bu sene aynı dönemde 28 milyon 775 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 18 milyon 613 bin dolarlık ürün gönderilen İsviçre'ye yapılan ihracat, bu yılın aynı aylarında 15,76 artışla 21 milyon 546 bin dolara çıktı. Türk ev tekstili üreticilerinin yılın 8 ayında Kazakistan'a yaptığı dış satımda yüzde 38,25 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 10 milyon 868 bin dolardan, 15 milyon 25 bin dolara geldi.

Yılın 8 ayında 187 ülke, serbest bölge ile özerk bölgeye dış satım yapan sektör temsilcileri, 2019'un aynı döneminde hiç ürün gönderilmeyen Faroe Adaları, Gine, Bhutan, Haiti ve Nikaragua'ya da ihracat yaptı.