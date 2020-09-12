Türk doğal taş sektörü, Körfez ülkelerine sanal ticaret heyeti düzenleyecek

İMİB açıklamasına göre, dünyanın en büyük doğal taş ithalatçıları arasında yer alan ve Türkiye'nin toplam 205 milyon dolar doğal taş ihracat gerçekleştirdiği Körfez ülkelerine düzenlenecek sanal ticaret heyeti 14-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, dünya doğal taş ithalatının 2019 yılında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Körfez ülkelerinin yılda 1 milyar dolara yaklaşan ithalatla önemli pazarlar arasında yer aldığını ifade etti. Dinçer, hedefilerinin Körfez ülkelerinde pazar paylarını artırmak olduğunu kaydetti.