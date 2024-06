Turizmde rumen ziyaretçi akını

Haberin Devamı

Sektör temsilcileri yaklaşan Kurban Bayramı’nda Akdeniz ve Ege’de yüzde 100 doluluk hedefliyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 20 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile Romanya vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanmaya başladı. Karar, 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

YÜZDE 25 ARTTI

Türkiye 2024 turizm sezonunda 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefliyor. Vize muafiyetinin Türkiye’ye gelecek Romanyalı turist sayısını katlaması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre geçen yıl Antalya’ya 354 bin Romen turist geldi. Vize muafiyetinin etkisiyle Romanya’dan Antalya’ya gelecek turist sayısının yüzde 50 artacağı belirtiliyor. Antalya gibi Kuşadası’na da Romanya’dan hava ve karayolu ile turist akını bekleniyor. Sezon başında Kuşadası’ndaki lüks otellere gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında arttığına da dikkat çekiliyor.

2024’TE 550 GEMİ SEFERİ

Kuşadası’nda Ramazan Bayramı’nda tesislerde yüzde 100 doluluk oranı yakalanmıştı. Turizm işletmecileri Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nda da tesislerde yüzde 100 doluluk bekliyorlar. Kuşadası’nı ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman turistler tercih ediyor. İngiltere’den ek seferler konulurken, Almanya için de yeni hat seferleri açıldı. İngiltere ve Almanya’yı, Bulgaristan ve vize muafiyeti devreye giren Romanya takip ediyor. Kuşadası’nda İngiliz, Alman, Japon turistlerin yanısıra bu sezon Hintli turistler de dikkat çekiyor. Kuşadası Limanı ise Türkiye’nin en fazla gemi ve yolcu gelen limanı. Kuşadası geçen yıl 530 gemi seferiyle 780 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Buna ek 130 bin feribot yolcusuyla sayı 910 bine ulaştı. 2024 yılında Kuşadası’na 550 gemi seferiyle yaklaşık 1 milyon yolcunun gelmesi bekleniyor.

‘VİZE MUAFİYETİ ETKİLİ OLDU’

Unique Lifestyle Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kağan Yurdakan Hürriyet’e, “Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti getirilerek, Türkiye’ye kimlikle giriş hakkı tanınması gelecek turist sayısını çok daha fazla artıracak. Japonya’dan, Çin’den, dünyanın 72 milletinden misafir ağırlıyoruz. Kuşadası’nda ana pazar İngiltere ve Almanya. Bu iki ülkeyi Bulgaristan ve Romanya takip ediyor. İngiliz turist ortalama 10 gün kalıyor. Rusya her zaman ilk dörde, ilk beşe girebilir ama şu an savaş dolayısıyla hangi uçağın geleceği gideceği şüpheli. Polonya’dan geçen yıl iyi sayıda turist aldık. Bölgeyi çok seviyorlar, yeni keşfediyorlar” dedi. Unique Lifestyle Hotel Genel Müdürü Hasan Polat’ta, “‘Her şey dahil’ tatil anlayışı yerini ‘Kişiye özel tatil’ deneyimine bıraktı. Artık kimse tatilde belirli bir rutinin içine hapsolmak istemiyor. Kişiselleştirilmiş tatil deneyimi sunan butik tesisler daha çok tercih ediliyor. Yunanistan’a kapıda vize kolaylığı her iki taraf için de hareketi artırdı ve artırmaya da devam edecek. Her iki taraf da kazanacak” dedi.