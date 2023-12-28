Turistin 11 gecelik Türkiye rüyası

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Vısa dijital ödemeler sektöründe dünyanın lider şirketleri arasında yer alıyor, 200’den fazla ülke ve bölgede tüketiciler, iş yerleri, finansal kuruluşlar ve devlet kurumları arasında ödeme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde bana bir araştırma ulaştırdılar. Adı, Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması.

Araştırma dünya genelinde 37 ülkede 40 binden fazla tüketicinin son 12 aydaki seyahatleri ve gelecek 12 ay için olan seyahat planları ile ilgili yapılan anket sonuçlarını kapsıyor. Ayrıca araştırma, pandemiden bu yana seyahat ve ödeme davranışlarının nasıl değiştiğini, sürdürülebilirlik ve deneyimsel seyahatin giderek artan önemini, yükselen maliyetlerin seyahatle ilgili tutumlara ve gelecekteki niyetlere olan etkisini de ortaya koyuyor.

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Tabii ki Visa için Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye bölümüne odaklandım. Ülkemizi son 12 ayda ziyaret eden turistlerle Nisan-Haziran 2023 döneminde gerçekleştirilen araştırmada oldukça ilginç bilgiler var. Haydi gelin birlikte göz atalım.





ÇOĞUNLUK KARTLA ÖDEME TERCİH EDİYOR

* Araştırmaya göre turistlerin yüzde 57’si ödemelerini kartla yapmayı tercih ediyor.

* Kart kullananların yüzde 83’ü ise temassız ödeme yapmayı tercih ediyor.

* Turistlerin kart kullanımını başlıca tercih sebepleri kart kabulünün yaygınlığı, kartların ATM’lerde geçerliliği ve kişisel tercih olarak kart kullanımını tercih etmeleri olarak sıralanıyor.





ORTALAMA 11 GECE KONAKLIYORLAR

* Konaklama tercihleri açısından bakıldığında, yabancı turistler genellikle Türkiye’de ortalama 11 gece konaklıyor.

* Güvenlik, temizlik ve konum ülkemizi ziyaret eden turistler için konaklamada temel kriterler olarak gösteriliyor.

* Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin yüzde 80’i konaklamak için otelleri tercih ediyor. Bu alanda BAE (yüzde 91), Almanya (yüzde 89) ve İngiltere (yüzde 84) öne çıkıyor.

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SEYAHAT BAŞINA 2 BİN 900 DOLAR HARCIYORLAR

* Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’na göre ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler seyahat başına ortalama 2 bin 900 dolar harcıyor.

* Türkiye’ye gelen turistler arasında seyahat başına en yüksek harcamayı 4 bin 15 dolar ile 12 yaşından büyük çocuklarla seyahat eden aileler gerçekleştiriyor.

‘TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRLERİNİ 40 YILDIR DESTEKLİYORUZ’









Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa Global Seyahat Trendleri Araştırması’ndan çıkan sonuçlar, ülkemizdeki turizm sektörü için önemli içgörüler barındırıyor. 2024, Visa’nın Türkiye’deki varlığının 40. yıldönümü. Visa olarak ilk günden bu yana ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin her zaman rahat ve güvenli ödeme yapabilmeleri yolunda bir köprü olduk. Ülkemize döviz bazlı turizm gelirlerinin akışını sağlayan altyapımız sayesinde bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

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YÜZDE 50’Sİ REZERVASYONUNU KENDİSİ YAPIYOR

* Turistlerin yüzde 29’u “her şey dahil”, yüzde 21’i “kısmi paket” tercih ederken, yüzde 50’si kendi rezervasyonu-nu yapmayı tercih ediyor.

* Arkadaş veya aile önerileri, seyahat edenler için önemli bir referans kaynağı. Seyahat inceleme siteleri, arama motoru sonuçları ve sosyal medya da etkili oluyor.

* Turistler konaklamada bir ay önce, restoranda ise ülkeye giriş yaptıktan sonra rezervasyonlar yaptığını belirtiyor.