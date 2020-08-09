Tüm dünyaya sim sırmayı tanıtacaklar

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, girişimci bir ailenin kızı. İş hayatına da babasının yanında ve tekstil sektöründe başlayan Kurtul, hikayesini şöyle anlattı: “Benim hayalimde konfeksiyon vardı. Konfeksiyona yönelmek istiyordum. Üniversitede ‘Türkiye’nin konfeksiyonda markalaşması’ üzerine çalıştım, üniversiteden sonra da GAP’ta bir yıla yakın çalıştım. Daha sonra Maraş’a döndüm. Babam Mehmet Balduk’la birlikte çalışmaya başladım. Ama aklımın bir kenarında konfeksiyon vardı. Babam, ‘Sen kendi başına yapabilirsin, ben arkandayım’ deyince, 2008 yılında kendi markamla üretime başladım, 12 -13 ile satış yapmaya başladım. İhracat görüşmeleri yapıyordum. Ama bebeğim rahatsızlandı ve araya kemoterapi süreci girdi. Öyle olunca da atölyeyi bırakmak durumunda kaldım. 1.5 yıllık tedavinin sonunda iyi oldu. Artık yeniden işlere yoğunlaşmak istiyorum. Eylül ayında tekrar üretime geçeceğim.” HILLARY CLINTON’LA 5 ÇAYINA KATILDIM

Bu arada babasının işlerine de yardımcı olduğunu söyleyen Kurtul, “Kale Enerji’de yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyonu Başkanıyım ve Maraş’ın tanıtımı için de çalışıyorum. Girişimci olarak birçok yerde temsil etme şansım oldu. 2011 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, girişimci olarak Türkiye’yi temsilen, ABD’ye davet edildim. Hillary Clinton’la 5 çayına katıldım” dedi. KONAK RESTORASYONUYLA BAŞLADIK

Kurtul, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’ndaki çalışmalarını da özetle şöyle aktardı: “Kurulduğundan bu yana başkanım. Maraş’ta hiç konak restorasyonu yapılmamıştı. Biz de kadın girişimciler kurulu olarak bir konak satın aldık. Burayı kuluçka merkezi olarak değerlendirecektik. Çok güzel bir restorasyon oldu ve bu diğer projelere de örnek oldu. Kadın girişimcileri de yerleştirdik. Bir süre sonra ise, konağı bir kadın girişimcimize kiraladık. Burada yöresel yemekler ve hediyelik objeler üretiliyor. Birçok projenin içinde yer aldık. Çok ünlü kadın girişimciler Kahramanmaraş’a geldi. Kendi alanında çok iyi isimlerle bir araya geldik. Çok ses getirdi bu proje.”

SIRMA ÖZELLİKLİ PROJEMİZ

Nakış işlerinin Maraş’ta çok iyi olduğunu vurgulayan Kurtul, sim sırmayı tüm dünyaya tanıtacaklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Kadın girişimciler kurulu olarak, Dilek Hanif, Maraş’a geldiğinde sim sırmayı koleksiyonlarda kullanması için görüştük. Sim sırmayı hem Türkiye’ye, hem de dünyaya tanıtacak bir koleksiyon olmasını istiyoruz. Sim sırma altın iğnelerle yapılıyormuş zamanında. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen güzel bir nakış. Osmanlı geleneğinde nakkaşlar yaparmış. Sonrasında kadınlara da yayılmış. Biz bunu değerlendirmek istiyoruz.

Ayrıca endemik bitkilerimiz çok ünlü. Endemik bitkilerin bir listesini çıkardık. FAO’yla bir kooperatif kurup, kadınların endemik bitkiler üretmesini sağlayacağız. Bu bitkiler kozmetik firmalarına pazarlanacak. Kadınlara yönelik bir sektörde kadınlar üretim yapıp satacak.”

TOBB KAHRAMANMARAŞ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

İnci Okumuş: İşletme mezunuyum. İnşaat sektöründe kendi firmamda yönetici olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yazar ve şairim. Türkiye Yazarlar Birliği bünyesindeyim. Edebiyat alanında iki, eğitim alanında da iki eserim var. Ayrıca 5 dosyam da hazırlanıyor. Deneme, aforizmalar, şiir gibi alanlarda…. Bunlar birbirlerinden ayrılan parçalar değil. Edebiyat dünyasında kelimelerle ilgileniyorsunuz. İnşaat sektöründe de kum çakılla ilgileniyorsunuz.

Meftun Gemci: Diş hekimiyim. Bir kamu hastanesinde yöneticiyim. Maraşlıyım, sadece üniversite için kentimden ayrıldım. Kadın yöneticiler için kurulumuz çok büyük çaba sarf ediyor.

Nesrin Kısakürek: Turizm sektöründeyim ve seyahat acentesi işletiyorum. 17. yılımız. Turlar düzenliyorum. Yurtiçi-yurtdışı turlar. Turizmle ilgili her konu bünyemizde var. Onun dışında bir şirketin acentesiyim. Maraş’ın ilk kadın acentesiyim. Alman dili mezunuyum. Yabancı dilden de destek alarak, böyle bir seyahat acentesi açmak istedim. Boşluk da görünce gözümü karartıp girdim.

Neslihan Yılmaz Ahmetoğlu: Çevre yüksek mühendisiyim. Çevre sektöründeyim, enerji alanındaki aile şirketimizle birlikte yürütüyorum. Fizibilite raporları hazırlıyorum. Aynı zamana yetkili firmam ve laboratuvarım var. Aile şirketimin yenilenebilir enerji kısmıyla ilgileniyorum. 10 yıldır bu işteyim. Tehlikeli malzeme taşıma üzerine İstanbul’da girişimlerim var.

Binnur Özkar: Hekimim. Kendi alanımda çalışmalar yaparak başladım. Geriatri-yaşlılık alanında kendimi yetiştirdim. Yurda dönünce 2017 yılında bir bakım merkezi kurdum. Aynı zamanda bir sağlık grubunun koordinatörü olarak çalışıyorum. Ağustos ayında Maraş’ın en büyük özel yatırımına imza atacağız. Yaşlı merkezimizle de entegre edeceğiz. Sağlık turizmi üzerine de çalışmak istiyorum.

Ayşe Aksüt: Eczacıyım. Kendi mesleğimi yapıyorum. 5-6 yıl kurum eczacılığı yaptım. 20 yıldır kendi eczanemi işletiyorum. Meslekte ise daha eskiyim, 91 mezunuyum.

Seyhan Şerefoğlu: 2003 yılında danışmanlık firması açtım. Kalite yönetim sistemleriyle başladım, daha sonra alanı genişlettik. O dönem içerisinde belli bir arayışım vardı. Bir akrabamızın tavsiyesiyle de bu alana geçtim. Gittim eğitimlerimi aldım. Daha çok KOBİ’lere yönelik hazırlık çalışıyoruz. Üreten kadın girişimcilerin de her zaman yanındayız.

Merve Gül: Ben aslen elektrik mühendisiyim. Aile şirketine çağırdılar. Ben de tekstili öğrendim. 2007 yılında konfeksiyon alanını kurduk ve oraya geçtim. O tarihten bu yana konfeksiyon bölümünde genel müdürlük yapıyorum. Konfeksiyon benim çocuğum oldu. İşe satın almadan başladım, bu noktaya geldim.

Mehtap Balcıoğlu: Eczacıyım. Eşimin işleriyle de ilgileniyorum. Bir aile şirketimiz var. Nar ekşisi üretiyoruz, kaynatılmadan yapılan tamamen doğal ve sadece vakumlanarak yapılan bir nar ekşisi. Kaynatmada kanserojen etki oluyor. Çocuklarımızla birlikte çalışıyoruz. İnternetten satışımız da var. Butik bir ürün. Yan ürün olarak Trabzon hurması ve elma pekmezi de var. İkisinin de patenti bizde. Kurutulmuş sebze ve meyve işine de girmek istiyorum.

MARAŞ’IN BAĞ YAŞAMINI ANLATACAK

Sabahat Küpelikılıç: Biyoloji öğretmeniyim. Ev tekstil mağazası açtım. Şimdi ise inşaat ve taahhüt firmamızın ortağı olarak devam ediyorum. Maraş’ın ilk yemek kitabını yazdım. Buranın ilk girişimcilerindenim. Sim kırma sadece meslek lisesinde yapılıyordu. Ben sipariş alıp üretmeye başladım. Maraş’ın bağ yaşamını anlatan bir kitap hazırlıyorum. Yenilebilir otlar, keçi sütü ve süt ürünleri üzerine çalıştım. Bunları da kitap haline getirmek istiyorum. Kahramanmaraş mutfağı ve holistik beslenmedeki yeri üzerine de çalışmak istiyorum.