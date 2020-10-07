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Ekonomi
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Tüm camlar’ Şişecam çatısı altında toplandı

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‘Tüm camlar’ Şişecam çatısı altında toplandı
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Şişecam, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük birleşme işlemini tamamladı.

Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman katıldı. Küresel rekabette Şişecam’ın gücüne güç katmak amacıyla tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini kaydeden Kırman, birleşme hamlesinin Şişecam’ın uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Mehmet Gönen ise, “Borsaların amacı alıcı ve satıcıyı derin, likit piyasalarda buluşturmaktır. Bunun gerçekleşmesi için önem verdiğimiz kriterler var. Belli bir büyüklük, halka açıklık, likidite, yatırımcı sayısı ve çeşitliliğine sahip şirketleri Yıldız Pazar şirketleri olarak ayırıyoruz. Bu birleşme ile dünya çapında yıldız bir şirket oluyor, global endekslerde hak ettiği yeri alıyor” dedi.

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