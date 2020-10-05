Tüketiciye perakendeyle dokunduk

Fidan Bayındır Yıldız akaryakıt sektörünün en üst düzeydeki kadın yöneticilerinden. Türkiye Petrolleri’nin Genel Müdürü. Zülfikarlar Holding bünyesindeki Türkiye Petrolleri pandemi sürecinde de büyümeye devam etti. Erkek egemen akaryakıt sektörünün üst düzey yöneticisi Fidan Bayındır Yıldız’la pandemi sürecini ve sektörü konuştuk.

Enerji sektörü erkek egemen bir sektör. Siz sektöre nasıl girdiniz?

Aslında ilginç bir tesadüf de var hayatımda bu konuyla ilgili. Ben Aliağa’da lojmanlarda büyüdüm. Babam TÜPRAŞ’ta çalışıyordu. 4.5 yıl da Batman rafinerisinde bulunmuştu babam. Bu alan ise benim hayatıma kariyerimin farklı bir noktasında girdi. Dediğiniz gibi akaryakıt sektörü erkek egemen bir sektör. Ancak bu da değişiyor. Özellikle son 20 yıldır kadın bayi sayısı da artıyor. Hala erkek egemen bir sektör olsa da, aslında dağıtım firmalarında ya da istasyonlarda çokça kadın görev almaya başladı.

SATIŞLAR NORMALLEŞTİ

Göreve geldikten kısa süre sonra pandemi başladı. Nasıl geçirdiniz bu dönemi?

Ben kariyerimde daha önceden de zorlu görevlerde bulundum. Hızlı giriş yaptım diyebilirim sektöre. Hızlandırılmış bir film gibi oldu. Aslında sektörde sorun ocak ayında başlamıştı. Petrol fiyatların düşmesi etkilemişti. Salgın, hem iş yapış şekillerimizi hem de planlarımızı tekrar gözden geçirmemizi gerektiren bir süreç içerisine soktu bizi. Türkiye Petrolleri 2020 ilk yarı pazar sonuçlarında rakipleri arasında en hızlı büyüyen şirket oldu. Bu yıl için ocak ve şubat ayları ile pandemi sonrasını ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Ocak ve şubat aylarında satışlarımız bir önceki yıla oranla artış trendindeydi. Mart ayı itibarıyla mayıs ayı sonuna kadar pandeminin etkilerini hissettik. Bayilerimizde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdik, çalışan ve tüketici sağlığına çok dikkat ettik, etmeye de devam ediyoruz. Haziran ayı ile normalleşme sürecinde satışlarımızın ivmesi arttı.

PASTANE GİBİ GÖRÜYOR

Pandemide de çoğu tüketici 24 saat açık olan benzin istasyonlarının mağazalarına da koştu…

İstasyonlar, akaryakıt dağıtım firmalarının vitrini, tüketiciye dokundukları tek yer. Dolayısıyla bir akaryakıt istasyonuna giren tüketici öncelikle güven, kalite ve iyi hizmet arıyor. Pandemi bu anlamda bizim için de öğretici oldu. İstasyon mağazalarıyla ilgili yenilikler içindeyiz. Ayrıca istasyonlar, uzun zamandır sosyalleşme alanları olarak da faaliyet gösteriyor. Bugün için birçok istasyonumuzun marketinde kafe yer alıyor. Akaryakıtını alırken birkaç dakika oturup nefeslenmek isteyen, içecek talebinin yanı sıra bir pastaneden alışveriş yaparcasına bir şeyler satın almak isteyebiliyor. Biz de bu talebe yanıt veriyoruz. Amacımız yüksek standartta hizmeti oturtup bunları diğer istasyonlarımıza hızla yayabilmek.

DAHA UCUZ AKARYAKIT SATMAK İSTERİZ

Karadeniz’de doğalgaz rezervleri bulundu. Sizin beklentileriniz ne?

Marka kardeşimiz, Türkiye Petrolleri (Anonim Ortaklığı), Türkiye’nin küresel ölçekte stratejik büyümesine katkı sağlayan gelişmelere imza attı. Elbette enerjide dışa bağımlılık ülkemizin en önemli konu başlıklarından biri. Bu noktada Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervini çok değerli buluyorum. Aynı şekilde Akdeniz’de süren petrol faaliyetlerinin de akaryakıt sektörüne fayda sağlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz akaryakıt fiyatları merkezi olarak belirleniyor. Elbette biz de tüketicilere daha ucuza akaryakıt sunabilmek isteriz. Bunun en önemli bacağı dışa bağımlılığın azalması. Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz.

GÜNDE 150 BİN ARACA HİZMET

Toplam kaç çalışanınız var?

Günde 150 bin araca akaryakıt sağlıyoruz. Toplam 8 dolum tesisi ve 700’e yakın istasyonumuz var. Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. 2020 yılında 90 yeni bayiyi markamıza katma hedefimiz var ve bunların birçoğunu hayata geçirdik. Bugün için genel müdürlük ve bölgeler olarak 300 çalışanımız var ancak bayilerimiz de bizim iş ortağımız.

İstasyonları habersiz ziyaret ediyor musunuz?

Ediyorum. İstasyonları dolaşıp bayilerle bire bir dirsek teması kurmak, onları takdir etmek ya da varsa eksikleri gidermek, bu sektörde olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde biraz sekteye uğrasa da haftada 2 günümü sahada bayilerimizle geçirmeye özen gösteriyorum. Bu aslında benim için işimin en keyifli zamanları.

FİDAN BAYINDIR YILDIZ KİMDİR?



İzmİr doğumlu Fidan Bayındır Yıldız ortaokulu TED Aliağa Koleji’nde, liseyi de Karşıyaka Lisesi’nde bitirdi. ODTÜ Çevre Mühendisli-ği’nden mezun olduktan sonra iş idaresi üzerine master yaptı. Kariyerine Procter&-Gamble’da başladı. 12 yıl boyunca P&G’de farklı bölümlerde çalıştı, kadın bakım ürünleri müdür yardımcılığı yaptı. P&G’den ayrıldıktan sonra 4 yıl CIGNA Finans ve Emeklilik’te satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2019 yılı aralık ayından bu yana da Türkiye Petrolleri’nin genel müdürü olarak görev yapıyor. Fidan Bayındır Yıldız evli ve 2 çocuk annesi.

KADIN PERSONEL OLUMLU ETKİLİYOR

İstasyon seçimini müşteriler neye göre yapıyor?

İstasyon dediğiniz aydınlık ve pırıl pırıl olmalı. Sizi karşılayan ön saha satış personeli güler yüzlü olmalı. Marketi temiz kokmalı ve aranılan ürün bulunulabilmeli, tüketici bekletilmeden hizmet alabilmeli. Bunları sağlayabilmek sektörümüz için sıçrama tahtası anlamına geliyor. Sonraki adımda çeşitli promosyonlar ya da fiyat kampanyaları önem kazanıyor. Kadın personelin de olumlu bir izlenim bıraktığını gözlemiyoruz. Modern bir şirket algısı yaratıyor.