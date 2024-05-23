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Tüketici güveni Mayıs'ta yükseldi

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#Tüketici#Güven Endeksi#Mayıs
Tüketici güveni Mayısta yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:06

Tüketici güven endeksi Mayıs'da yüzde 0,1 arttı.

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TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında 80,46 iken mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Alt detaylarına bakıldığında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,4 artarak 65,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,01 azalarak 82,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,2 artarak 78,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,3 azalarak 95,6 oldu.

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#Tüketici#Güven Endeksi#Mayıs

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