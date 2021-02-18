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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Tüketici güven endeksi yükseldi

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Tüketici güven endeksi yükseldi
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Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında 84.5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat 2021

Tüketici güven endeksi yükseldi

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında %4,1 oranında artarak 66,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 84,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında %0,8 oranında artarak 84,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 91,7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında %4,0 oranında artarak 91,7 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 95,5 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2021

Tüketici güven endeksi yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Şubat 2021

Tüketici güven endeksi yükseldi

 

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