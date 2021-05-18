Tüketici bitmiş konut tercih etti

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüze 75.07’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 24.93’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mart ayında markalı konut satışlarının yüzde 56.87’si bitmiş, yüzde 43.13’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

PEŞİNAT GERİLEDİ

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; nisan ayında peşinat kullanım oranı yüzde 50.36, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17.28 ve senet kullanım oranı yüzde 32.36 olarak gerçekleşti. Mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 61.56, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.01 ve senet kullanım oranı yüzde 24.43 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6.24’lük (son 6 aylık ortalama yüzde 7.26) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 35.71’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

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