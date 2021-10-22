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Tüketici ambalaja standart istedi

#Tüketici#Ambalaj#Standar
Tüketici ambalaja standart istedi

Tüketici Hakları Derneği, ambalajlı gıdalarda ağırlık standardı olmadığı için üretici firmaların keyfi gramajlar belirleyerek tüketiciyi mağdur ettiğine dikkat çekti.

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Firmaların 35 gram, 117 gram, 198 gram, 327 gram gibi tüketicinin kilogram fiyatını hesaplamasını zorlaştırarak kıyas hakkının çiğnendiğine dikkat çeken Dernek Başkanı Turhan Çakar, “Gramaj keyfiyetine son verilsin. Ambalajlar 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kilogram ve katları şeklinde standart getirilsin” dedi.

KIYAS HAKKI ÇİĞNENİYOR

Üreticinin ambalaj ağırlığını, kendi çıkarı doğrultusunda, gelişigüzel belirlediğini belirten Çakar, piyasada zeytinin 175 gram, 780 gram; peynirin 160 gram, 545 gram; balın 350 gram, 460 gram; bisküvi, kurabiye, kek kraker, gofretlerin 35 gram, 46 gram, 89 gram, 198 gram; çikolataların 327 gram; sucuk, sosis, pastırmaların 140 gram, 225 gram; reçellerin 230 gram, 380 gram; çocuk devam sütlerinin 350 gram, 800 gram; tereyağının 180 gram, 450 gramlık ambalajlarda tamamen firma keyfiyetine göre satışa sunulduğunu söyledi. Çakar, “Bu keyfiyet tüketici yanıltıyor ve mağdur ediyor. Ambalajlı gıdalardaki gramaj kaosu nedeniyle tüketiciler fiyat kıyaslaması yapamıyor ve tüketicinin kıyas hakkı çiğneniyor” dedi.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Çakar, ilgili bakanlıklara şu çağrıyı yaptı: “Ambalajlı gıda gramajları, tüketicilerin gıdaları satın alırken fiyat kıyaslaması yapabilme hakkına uygun olarak düzenlenmeli, belirlenmelidir. Bunun için ambalaj ağırlıklarına 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kilogram ve katları şeklinde standart getirilmelidir. Firma keyfiyetine son verilerek, tüketicinin kıyaslama hakkını kullanabilmesini sağlamak üzere, ambalajlara standart getirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığını, Ticaret Bakanlığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını göreve çağırıyoruz.”

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GİZLİ ZAMMA 114 BİN TL CEZA

TİCARET Bakanlığı, şubat ayında Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle ambalaj oyunuyla fiyatlarında gizli zam yapan firmalara 114 bin liraya varan para cezasının önünü açmıştı. Eklenen hükümle tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama, ‘haksız ticari uygulama’ listesine alınmıştı. Böylece gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına para cezası verilebilir hale gelmişti.

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#Tüketici#Ambalaj#Standar

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