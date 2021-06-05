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Ekonomi
Haber Giriş: 05.06.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

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Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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