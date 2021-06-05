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Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
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