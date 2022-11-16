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Trafik sigortasında önemli değişiklik! Kaza yapmayan sürücüye indirim

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#Trafik Kazası#Trafik Sigortası#Poliçe
Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 11:32

Trafik sigortasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu 7. basamakta bulunan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. basamağa yükseltileceğini ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi. Kişi temelli trafik sigortasıyla ticari araçlarda çalışan şoförlerin sicillerine kaza işlenecek ve kusurlu şoförlerin iş bulması zorlaşacak.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

0 VE 8'İNCİ BASAMAK GELİYOR! İŞTE YENİ TRAFİK SİGORTASI BASAMAKLARI

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

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"6 BİN SÜRÜCÜ 1 YILDA 3'DEN FAZLA KUSURLU KAZAYA KARIŞIYOR"

Eroğlu "6 bin sürücü 1 yılda 3'den fazla kusurlu şekilde trafik kazası yapıyor. Bunları trafik canavarı olarak adlandırıyoruz, 0'ıncı basamağa alacağız. İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız. Bu kişilerin psikoteknik eğitim almalarını, trafik eğitimi tamamlanması ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmasını önereceğiz" dedi.

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

KİŞİ TEMELLİ SİGORTA

Kişi şirket adına bir araçta sürücülük yapıyorsa kaza yaptığında kaza şirketin poliçesine işleniyor. Ticari araçlarda çalışan sürücüler böylece kurallara uymak zorunda kalacak. 2025 yılında tüzel kişilik şoför işe alıyorsa trafik hasar geçmişini isteyecek. Ağır kusur halleri varsa TRAFİK SİGORTASI Sicil Belgesi'nde görüleceği için çok kaza yapan kişilerin iş bulması zorlaşabilir. Bunun önüne geçmek için kişi temelli sigorta yapılacak.

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

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"TOGG'A DAHA FAZLA İNDİRİM VERİLEBİLİR"

Elektrikli araçlara fazla indirim verileceğini belirten Eroğlu, Togg'a yerli olduğu için daha fazla indirim verilebileceğini de söyledi.

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

Trafik sigortasında önemli değişiklik Kaza yapmayan sürücüye indirim

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#Trafik Kazası#Trafik Sigortası#Poliçe

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