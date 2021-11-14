Hafta sonu tezgahlar hamsiyle şenlendi

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Yaklaşık 4 ay önce yeni av sezonunun açılmasının ardından avlanan hamsinin bolluğu tezgahları şenlendiriyor. Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 15-20, hamsinin 10-15, çinekopun ise 40-50 liradan satışa sunuluyor. Moloz mevkisinde balık satışı yapan Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, bu sezon hamsinin oldukça bol ve kaliteli olduğunu söyledi. Hamsinin fiyatından hem kendilerinin hem de müşterinin memnun olduğunu belirten Bektaşoğlu, "Hamsi dediğiniz zaman Trabzon akla gelir. Hamsiyle yatar, hamsiyle kalkarız. Hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar, tava ve ızgara yapmak üzere balık alıyorlar. Yaklaşık 20 liraya 4 kişilik aile doyuyor." dedi.

Balık halinde toptancılık yapan Muzaffer Özsandıkçı ise eylül ayından itibaren hamsi avının sürdüğünü ifade etti. Hava muhalefetinden dolayı ara sıra hamsinin azaldığını kaydeden Özsandıkçı, "Hamsi hala çıkmaya devam ediyor. Palamut olmadı, bu sene hamsi bereketi var. Tezgahta hamsinin fiyatı 10-15 lira arasında değişiyor. Bu yıl hamsiye doymak isteyen herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

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Erzurum'dan hafta sonu gezmek için Trabzon'a gelen Leyla Tataroğlu da arkadaşlarına hediye olarak hamsi aldığını belirterek, "Deniz hasreti çekenler için en güzel mekanlar Trabzon'da diyebilirim. Buraya gelenler balık almadan gitmesinler, Trabzon'dan Erzurum'da yemek için arkadaşlara hamsi hediye edeceğim." dedi. Balık halinden hamsi alan Mensur Öztürk ise bu yıl hamsinin çok lezzetli, fiyatının da uygun olduğunu söyledi.