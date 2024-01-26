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TPAO'dan yeni rekor! 35 bin varile çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Gabar#Petrol
TPAOdan yeni rekor 35 bin varile çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 11:36

TPAO, Gabar'da günlük petrol üretiminde 35 bin varilin üzerine çıkarak rekor kırdı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminde 35 bin varilin üzerine çıktı ve yılın ilk rekorunu kırdı.

TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık." denildi.

Açıklamada, 2024 yıl sonu hedefinin günlük 100 bin varil olduğu belirtildi.

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#Türkiye#Gabar#Petrol

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