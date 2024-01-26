TPAO'dan yeni rekor! 35 bin varile çıktı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminde 35 bin varilin üzerine çıktı ve yılın ilk rekorunu kırdı.
TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık." denildi.
Açıklamada, 2024 yıl sonu hedefinin günlük 100 bin varil olduğu belirtildi.
Gabar’da yeni yılın ilk rekorunu kırdık 🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 26, 2024
Günlük üretim 35.061 varil petrol🛢️
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık.
🎯2024 sonu hedefimiz ➡️ Günlük 100.000 varil petrol… pic.twitter.com/60hrzXV6iQ