TPAO, Sakarya'da 10 kuyu sondajı planlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çıkaracağımız doğalgaz ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet edecek. Bu faaliyetler için Filyos bölgesi hem ticari hem endüstriyel hem de bir lojistik enerji üssü haline gelecek." dedi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen "Filyos Çalıştayı"nda konuşan Bilgin, geçen yıl ağustos ayında Batı Karadeniz'deki Sakarya sahası içinde yer alan bölgede 405 milyar metreküp üretilebilir rezerv keşfi yapıldığını anımsattı.



Bölgede sürdürülen çalışmaların önemine değinen Bilgin, "Bu keşif, Karadeniz'de şu anada kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfidir. Geçtiğimiz yılın açık deniz alanlarında gerçekleştirilen en büyük keşiftir bütün dünyada, petrol sektörü açısından da ikinci büyük keşiftir." ifadesini kullandı.

Yerli sondaj gemisi Fatih'le gerçekleştirilen keşfin ardından, Sakarya gaz sahasında saha geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bilgin, bu kapsamda rezerv sınırlarının belirlenmesi için tespit kuyuları kazıldığını anlattı.



Tespit kuyularının, nitelikleri itibarıyla arama kuyularından daha farklı olduğunu aktaran Bilgin, tespit kuyularının, üretim kuyuları öncesinde sahanın iyice anlaşılması için yapılan çalışmalar olduğunu kaydetti.



"YAKLAŞIK 10 BİN KİLOMETREKARE ALANDA VERİ TOPLUYORUZ"



Bilgin, bu sürecin ardından Kanuni sondaj gemisiyle kuyu testleri ve kuyuların tamamlama operasyonlarının gerçekleştirileceğini vurgulayarak, bu çalışmaların yakın zamanda başlayacağını bildirdi.



Şu anda Sakarya gaz sahasında, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Bilgin, şunları söyledi:



"2 bin kilometrekare sismik alan içerisinde, 2019 yılında toplanmış bir sismik verinin değerlendirmesi sonucu verilen bir kuyu lokasyonu olan ve bu kuyuda gerçekleştirilen keşfin arkasından sahadaki diğer yapıları ve sahanın büyük fotoğrafını görebilmek için daha büyük bir boyutta sismik bir çalışma planladık. Bu sürecin yüzde 80'i tamamlandı. Mart ayının 15'inde bu bahsettiğim büyük sismik veri değerlenmiş olacak ve ardından işlenmesi ve yorumlanması sürecine geçilecek. Şu anda büyük oranda veri toplama işlemi devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kilometrekare alanda veri topluyoruz."



Ocak ayında ilk tespit kuyusu Türkali-1'de sondajı tamamlandıklarını ve buralardan alınan olumlu sonuçların ardından sahada ikinci tespit kuyusu Türkali-2 sondajına başladıklarına değinen Bilgin, bu kuyuda an itibarıyla 3 bin 273 metre derinlikte operasyonların devam ettiğini, 3 bin 950 metrede tamamlanmasının planlandığını dile getirdi..



"ARAMA FAALİYETLERİMİZİ DE DEVAM ETTİRMEK GİBİ BİR KARARLILIĞIMIZ VAR"



Bilgin, mart ayı içerisinde bu operasyonların tamamlanmasını amaçladıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan sonra Fatih sondaj gemisinin diğer operasyonlarına ilişkin çalışmalarını da yürüteceğiz. Uzun süreli kuyu testlerimiz, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyusunda gerçekleştirilecek merkez operasyonları ise nisan ayında Kanuni sondaj gemisiyle başlayacak. Karadeniz iş planı çerçevesinde, Sakarya sahasındaki tespit kuyularının yanı sıra Karadeniz'in diğer sahalarında ve Sakarya'nın yeni potansiyeli olabilecek alanlarda da çalışmalarımıza arama kuyularıyla devam etmeyi planlıyoruz. Karadeniz'deki çalışmalarımız şu anda Sakarya gaz sahası özelinde, saha geliştirme faaliyetleri olarak yürütülmekte. Oysa ki bizim arama faaliyetlerimizi de devam ettirmek gibi bir kararlılığımız var çünkü biz bir taraftan saha geliştirme çalışmaları yürütürken, öbür taraftan yine Karadeniz'de de potansiyeli olan alanları gecikmeden tespit edip, ortaya çıkarmak ve ekonomiye kazandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz."



"SAKARYA GAZ GELİŞTİRME PROJESİ İÇİN 10 KUYU SONDAJI PLANLIYORUZ"



Haziran ayı itibarıyla bu tespit kuyularında yapılan çalışmaların sonuçlarını daha iyi göreceklerini düşündüklerini ifade eden Bilgin, "Bu safhada Filyos bölgesinde yapacağımız Sakarya gaz geliştirme projesi için 10 kuyu sondajı planlıyoruz ve kuyu tamamlanma işlemlerini bitireceğiz. Karadeniz iş planı çerçevesinde hem Fatih hem de Kanuni sondaj gemilerimizin çalışmaları ve adım adım ne yapacakları titizlikle belirlendi. Bu çerçevede Fatih, sondajlarını tamamladıktan sonra Kanuni kuyu testlerini ve kuyu tamamlama operasyonları tamamlamak üzere, Fatih'in arkasından takiben kazdığı kuyuları bitirecek." diye konuştu.



Bilgin, deniz tabanı sistemleriyle ilişkin çalışmaları da sürdürdüklerini, deniz tabanı sistemlerini, denizin 2 bin 100 metre tabanına yüksek teknolojileri robotlarla yerleştireceklerini bildirdi.



Üretim sistemleriyle ilgili de tasarımları sürdürdüklerini ve bu tasarımların olgunlaşma aşamasına geldiğini anlatan Bilgin, gazın deniz altından 150 kilometre uzunluğunda boru hattıyla kara terminaline bağlanacağını belirtti.



Bu çalışmaların çok önemli getiriler sağlayacağını ve bu çalışmalara devletin her kademesinin en üst düzeyde destek verdiğini vurgulayan Bilgin, "Bu yıl altyapı ve kritik ekipmanlar tedariki süreci, önümüzdeki yıl ise bunların yerleştirmeleriyle ilgili süreç başlayacak. 2023 artık bizim için bu ekipmanların ve sistemin devreye alınma yılıdır." dedi.



"ZEMİN GÜÇLENDİRME VE TEMEL İNŞASI ÇALIŞMALARINA GEÇECEĞİZ"



Melih Han Bilgin, bu projenin ithalatı azaltacağına işaret ederek, Türkiye'nin en önemli meselelerinden olan enerji kaynaklı cari açık meselesine merhem olacağını söyledi.



Projenin aynı zamanda önemli bir milli teknoloji hamlesi kazandıracağını çünkü petrol sektörünün çok yüksek teknoloji bileşeni içerdiğini dile getiren Bilgin, "Ön mühendislik çalışmalarımız devam ederken şu anda karada da sahanın zemin etüdü çalışmalarına başladık ve zemin etüdü çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Buradan alacağımız çalışmalara bağlı olarak zemin güçlendirme ve temel inşası çalışmalarına geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Bilgin, 2023 yılında gazı kara terminaline getirmek için verdikleri taahhüdü yerine getirebilmek için zemin güçlendirme ve temel inşaat çalışmaları kapsamında 1 Mart itibarıyla makinelerin sahaya gireceğini vurguladı.



Çıkarılacak gazın karaya ulaşacağı Filyos Limanı'nın bu çerçeve içerisinde dünya çapında bir teknoloji operasyonuna sahip olacağını kaydeden Bilgin, "Bu proje içerisinde çalışacak firmalar, mühendisler, projenin bütün paydaşları ama en önce bölge halkı açısından, bölgedeki gençlerimiz ve üniversite açısından çok önemli girdiler sağlayacak. Bunu üniversitelerimizle bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla valiliklerimizle belediyelerimizle vatandaşlarımızla birlikte planlayarak yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bilgin, projenin her aşamasının konusunda uzman ve deneyimli ekipler tarafından takip edildiğine değinerek, şöyle devam etti:



"Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik temeliyle şekillenen milli enerji ve maden politikası şemsiyesi altında yerlileşme önceliğini korumak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim bu projede iş birliği yapacağımız bütün firmalarda aradığımız, milli endüstride iş birliği ve milli istihdama katkı. Bu çerçeveyi doldurmak için yabancı firmalarımızla üniversitelerimizi iş birliği yapmaya davet edeceğiz. Onlarla teknoparklar olabilir, Sanayi Bakanlığımız organizasyonunda planlanan OSB'ler olabilir, üniversitelerimizle valiliklerimizle sosyal katkı üretecek ne varsa hepsini değerlendireceğiz."



"FİLYOS ÇAYI VE EKOLOJİSİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"



Bu çalışmaları yürütürken, doğal yaşamı korumanın da başlıca öncelikleri arasında yer alacağını vurgulayan Bilgin, "Filyos vadisi ülkemizin mücevherlerinden birisi. Filyos çayı ve ekolojisi bizim için çok değerli. Çok önem veriyoruz, mümkün olduğu kadar çevre dostu bir sistem kuracağız ve bölgede doğal hayata dokunmadan aslında orada doğal yaşamı devam ettirecek şekilde planlıyoruz." bilgisini verdi.



İzlenebilirliğin çalışmalarının temel düsturlarından biri olacağına işaret eden Bilgin, "Öncelikle sahadaki kuyu sondajlarını tamamlayacağız, ayrıca Filyos Kara Tesisi için zemin iyileştirme çalışmalarını ve temel inşasını bu yıl içerisinde bitireceğiz." dedi.



"DENİZDE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BÜTÜN OPERASYONLARIN MERKEZİ FİLYOS LİMANI'DIR"



Bilgin, Filyos Limanı'nı lojistik merkez olarak kullandıklarına değinerek, "Bu lojistik merkezin kapasitesi arttırılıyor. İlaveten denizde kuracağımız deniz tabanı sistemleri, denizin altına yerleştireceğimiz boru hatları için birçok gemi operasyonuna sahne olacak Filyos Limanı. Denizde yürüttüğümüz bütün bu operasyonların operasyon merkezi Filyos Limanı'dır." ifadelerini kullandı.



Filyos'ta, Karadeniz santrali için verilerin saklandığı, işlendiği, üniversitelerle beraber çalışmaların yürütüldüğü bir Yer Bilimleri Merkezi oluşturacaklarını dile getiren Bilgin, Filyos'a büyük bir dinamizm geleceğini söyledi.



Bilgin, ithalatı azaltacak bu projenin önemli bir milli teknolojik hamlesi ortaya koyacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nihai hedefimiz 2023 yılında ilk faz üretimini karaya ulaştırarak devreye almak ve milletimizin hizmetine sunmak. Bu 10 kuyuyla beraber sağlanacak olan üretim planlandı, optimizasyonu yapıldı. Buna göre boru hatlarının çapları, hangi güzergah tahsis edilecek, bununla ilgili deniz topografyasını anlamak için çalışmalar yürütülüyor. Çok yakında tamamlanmak üzere. Güzergah belli. Hem karadan hem denizden hangi güzergahla bölgeye çıkacağımız belli. Çıkaracağımız doğal gaz ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet edecek. Bu faaliyetler için Filyos bölgesi hem ticari hem endüstriyel hem de bir lojistik enerji üssü haline gelecek. Böyle planlıyoruz, böyle inanıyoruz.