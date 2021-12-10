TPAO görüntülerini paylaştı! Heyecanlandıran keşif

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!” denildi.
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.🛢️📈
Millî Enerjide Güçlü Türkiye!🇹🇷#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y