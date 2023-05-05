TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: Kuyunun büyüklüğü 70-80 milyar dolar

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu’nun 70-80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğunu söyledi. Bilgin, kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetini tek başına milletin sırtından alabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bilgin, dün Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu’ndaki vana açma töreninin ardından yaptığı sonbet toplantısında sahanın iki yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkarılacağını vurguladı. Yaklaşık 15 yıl boyunca maksimum üretim kapasitesinin sürdürüleceğini açıklayan Bilgin, “Burada 12 yıllık plato üretimi planlıyoruz. Sahada 80 ila 100 kuyu daha açma niyetimiz var. Sahanın büyüklüğü ise yaklaşık 36 kilometrekare” dedi. Bilgin, kuyunun 2.5-3 milyon dolarlık maliyeti olduğunu dile getirerek, “Çok kısa sürede kendini ödeyecek. Bir keşif yaptığınızda yatırımın kendini ödemesi bu sektörde çok kolaydır. Önemli olan keşfi yapabilmektir” diye konuştu.

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Melih Han Bilgin

16 KİLOMETRELİK GEÇİCİ BORU HATTI

Bilgin, yeni sahada günlük bin 200 varil 41 API petrol üretildiğini kaydederek, “Bugün beşinci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor” dedi.

Bölgede boru hattı inşası yaptıklarını da belirten Bilgin, dün akşam itibarıyla geçici boru hattının devreye alınmış olacağını söyledi. Bilgin,“Geçici bir boru hattı inşa ettik. Çünkü yol şartları zorlu. Tankerlerle çıkmak ve inmek için çok zorlu bir yol. Dolayısıyla boru hattı daha güvenli. Çıkan petrolü kamyonların daha rahat çalışabildiği Akçay sahasına alacağız. Buradaki kapasiteye ulaştıktan sonra Akçay sahasında depolayacağız. Şehit Aybüke sahasında da bin 500 varillik geçici depolama kurduk” diye konuştu.

PETROLCÜLÜĞÜN TARİHİ DEĞİŞTİ

Bilgin, Türkiye’de üretim yapılan bin 800 petrol kuyusu bulunduğunu ifade ederek, “Bunların üretimlerinin ortalaması günde 35 varil. Oysa Esma Çevik’te 7 kuyu ile 10 bin varil üretiyoruz, bin 800 kuyu ile 50 bin varil üretiyoruz. Türkiye’de petrolcülüğün kaderi Şırnak’ta değişmiştir. Gösterdiğimiz yoğun gayretle Türkiye’de petrolcülüğün tarihi değişmiştir” ifadelerini kullandı.

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Esma Çevik kuyusundaki jeolojik modeli buraya uyarladıklarını anlatan Bilgin, “Daha da gideceğimiz yerler var. Yine Şırnak coğrafyasında Esma Çevik gibi, Aybüke Yalçın gibi, yeni sahalarımız var. Burada aramalarımıza devam edeceğiz. Bir petrokimya ve rafineri tesisi ihtiyacı var, bunun planlaması içerisindeyiz” dedi.