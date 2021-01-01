Tozkoparan’a 1.500 konutluk dönüşüm

İstanbul Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi için uzun süredir gündemde olan kentsel dönüşüm projesinin detayları belli oldu. Bölgede dönüşüm çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iştiraki Emlak Konut GYO eliyle yapılacak. Yeni projeler için altyapı dahil 700 milyon lira yatırım yapılacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Projemizde temeli 2 ay içinde atıp, 1.5 yıl içerisinde bitireceğiz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizle 62’si dükkan, 1438’i konut olmak üzere 1500 bağımsız bölüm yapacağız. Bu dönüşüm İstanbul’da örnek bir dönüşüm olacak. Dönüşüm konusunda İstanbullu kardeşlerimizin cesaretini, hevesini, kararlılığını teşvik edecek, arttıracak” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önceki gün Tozkoparan’daki hak sahipleriyle bir araya geldi. Hem dönüşüm projesini anlatan hem de vatandaşın sorularını yanıtlayan Kurum, hak sahiplerine ödeme kolaylığı sağlanacağını söyledi.

‘MAĞDUR ETMEYİZ’

4 ay önce, 141 konutun temellerini attıklarını ve bunların kaba inşaatının bitme noktasına geldiğini belirten Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Alanda etüt çalışmalarımızı yaptık. Hak sahipliği çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşı bilgilendirmek amacıyla tespit sonuçlarımızı askıya çıkardık. 21 Nisan 2020’de bu bölgeyi tekrar riskli alan olarak ilan ettik. Bugün bu alanda 302 riskli binamız yani 1.137 sağlıksız konut ve iş yerimiz var. Binaların 84’ü katlı binalardan, 218’i tek katlı, gecekondulardan oluşuyor. Şunun altını net bir şekilde çizerek söylüyorum bölge halkını asla mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Önceki gün bölge sakinleriyle bir araya gelen Bakan Kurum, hak sahiplerine sağlanacak ödeme kolaylıkları ve verilecek destekler hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konutlarımızın her biri için yüzde 40’a varan desteği Bakanlık olarak yapacağız. Vatandaşlar 125 ila 135 metrekare olacak 3+1 daireler için ortalama 220 bin, 95 ila 110 metrekare olacak 2+1 daireler için de ortalama 180 bin lira bedel ödeyecek. 15 yıla varan vadelerle kiradan bile az taksitlerle ödeme yapılacak ve ödemeler teslimde başlayacak. Projeler tamamlanınca dairelerin değeri 1 milyonu görecek. Yani biz bu projeyle hem sizleri güven altına alıyoruz hem de yavrularımızın geleceği için çok önemli bir yatırımı da sizler adına yapmış oluyoruz.”

KİRA VE TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK

“Devlet olarak biz taşın altına elimizi koyuyoruz” diyen Bakan Kurum, bölgede hak sahibi olanlara 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı yapılacağını, kiracı olanlara da 3 bin lira taşınma yardımı yapılacağını ifade etti.

BU KOLONLAR BİNAYI TAŞIMAZ!





Bölgedeki risk boyutuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Tozkoparan için, bu bölge için kaybedecek bir dakikamız bile yok. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi bu bölgeye dair raporunu bakanlığımıza sundu. Hocalarımız bu raporu hazırlarken, riskli alanın tamamını, 84 binanın hepsini tek tek incelediler. Binalarımız maalesef bırakın içerisinde yaşamayı, önünden geçilemeyecek kadar kötü durumda. Kolonlarda düşey çatlaklar var. Düşey çatlak ne demek? Bu kolon bu binayı taşımaz demek. Beton malzeme elle dahi ufalanacak halde. Bu rapor hepimize özetle şunu söylüyor. Binalarımızı bir an önce boşaltacağız, yıkacağız ve yeniden yapacağız” ifadelerini kullandı.

36 BİN BİNA YENİLENİYOR

İstanbul’da 64 riskli alanda 36 bin binada 117 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini belirten Bakan Murat Kurum, “İstanbul’da yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak 39 rezerv alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı Hacıhüsrev, Esenler ve Fikirtepe’de yeni konutlar ve iş yerleri yapıyoruz. Sadece son 1 yılda İstanbul’umuzda 15 bin konutun temellerini attık. 10 binlerce konutumuzun projelerini hazırladık, vatandaşlarımıza tanıttık. Yine İstanbul’da 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyasıyla 21 bin 562 sosyal konut üretiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz” şeklinde konuştu.