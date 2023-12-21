Toyota 1 milyon aracını geri çağıracak

Haberin Devamı

Toyota, yapılan testlerde hava yastığının açılmasında tespit edilen bazı kusurlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracağını açıkladı. Geri çağırma, model yılı 2020 ile 2022 arasında olan bir dizi Toyota ve Lexus aracını kapsıyor.

İŞTE GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER

Bu modellerin Toyota Avalon, Camry, Highlander, RAV4, Sienna ve Corolla'nın yanı sıra bazı hibrit modeller olduğu iddia ediliyor. Geri çağrılan Lexus modelleri arasında ES250 sedan ve RX350 SUV da yer alıyor.

HAVA YASTIKLARI SENSÖRLERİNDE PROBLEM

Geri çağrılan araçların ön yolcu koltuğunda hatalı üretildiği düşünülen sensörler bulunuyor. Bu sensörlerin potansiyel olarak kısa devre yapabileceği ve bunun hava yastıklarının açılmamasına neden olabileceği düşünülüyor. Toyota ve Lexus bayileri bu sensörlerini inceleyecek ve gerekirse sahiplerine hiçbir ücret ödemeden değiştirecek. Şirket geri çağırma ile ilgili 2024'ün şubat ayına kadar müşterilerini bilgilendireceğini duyurdu.

Haberin Devamı

YAN ŞİRKETİNİN ADI SKANDALA KARIŞTI



Daha önce de Toyota'nın yan kuruluşu Daihatsu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Toyota markası adı altında satılan 88 bin otomobilde yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yapıldığı açıklanmış, Daihatsu otomobillerin sevkiyatı durdurulmuştu.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Açıklamanın ardından Toyota hisseleri sert düştü. Japonya borsası Nikkei 225′te endeks yüzde 4 düşüşle kapandı.