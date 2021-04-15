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Ekonomi
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-Devret kapsamında kiraya verilecek

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Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-Devret kapsamında kiraya verilecek

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan, Tanpınar mahallesi 10618 ada 1 parselde yapılacak olan Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale 27/04/2021 Salı günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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