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Ekonomi
Haber Giriş: 31.03.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Toplumsal cinsiyet eşitliği için Vodafone’dan örnek adımlar

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Hürriyet gazetesinin usta yazarı Ertuğrul Özkök, söyleşilerine tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen cinsiyet eşitsizliği ile devam ediyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda İK politikalarından sosyal projelere kadar her alanda attıkları örnek adımları ve bu konuda toplum olarak neler yapabileceğimizi anlatıyor. (Sponsorlu İçerik)

 

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