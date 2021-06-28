Toplu tüketim yerlerine israfı önleme önerisi

Akgül, TİSVA 2020 İsraf Raporu’na ilişkin yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıdanın tüketicilere henüz ulaşmadan kaybedildiğini söyledi.

1.3 MİLYAR TON

Dünya genelinde tarımsal kayıplar dahil çöpe giden ve israf olan gıda miktarının yıllık 1.3 milyar ton olduğunu aktaran Akgül, “Bu miktar, tüm Sahraaltı Afrika bölgesinde üretilen yiyecek miktarına denktir. Aynı zamanda dünyada her gün 8 kişiden biri aç uyumakta ve 20 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmektedir. Kaybedilen veya israf edilen yiyeceklerin yalnızca dörtte biri kurtarılabilse dünyadaki 821 milyon aç insan doyurulabilecektir” ifadelerini kullandı.

Akgül, gıda kayıplarının, sosyal ve ekonomik doğrudan etkileri kadar doğal kaynakların şiddetli biçimde tükenmesine ve olumsuz çevresel etkiye de yol açtığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

9.1 MİLYAR İNSAN

“2050 yılında yaklaşık olarak beslenecek 9.1 milyar insanın olacağı hesaplanmaktadır. Bu sebeple küresel gıda üretiminin artırılması ve adil dağılımının sağlanması konusu, üzerinde uzlaşılan küresel bir meseledir. Bununla birlikte gıda üretiminin artırılması toprağın verimliliği, erozyon, temiz su kaynakları ve biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmekte.”

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