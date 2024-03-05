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Tokyo'da robot kuryeler yemek dağıtacak

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#Tokyo#Uber Eats#Kurye
Tokyoda robot kuryeler yemek dağıtacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 16:03

ABD merkezli gıda sipariş uygulaması Uber Eats, Çarşamba gününden itibaren Japonya'nın başkenti Tokyo'nun belirli bölgelerinde robotlarla teslimatlara başlıyor.

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Artan iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya olan Japonya, geçen yıl halka açık sokaklarda robotların teslimat yapmasına izin veren yasayı yürürlüğe koydu. AFP'nin haberine göre  ABD'li yemek sipariş uygulaması Uber Eats de otonom robotlarla başkent Tokyo'da teslimatlara başlıyor.

Uber Eats'in kutu şeklindeki 6 tekerlekli robotları, yayalardan ve diğer engellerden kaçınmak için sensörleri kullanarak kendi başlarına ilerliyor. Bu cihazlar rotalarını da kendi hesapıyor. Sipariş müşteriye ulaşınca robotun üzerindeki kapak açılıyor ve sipariş edilen yemek robotun içerisinden alınıyor.

Tokyoda robot kuryeler yemek dağıtacak

Saatte 5,4 kilometreye varan hızla hareket eden robotun bir sorunla karşılaşması durumunda müdahale için operatörler tarafından da online olarak takip ediliyor.

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Uber Eats yöneticisi Alvin Oo, şirketin Kuzey Amerika'da başlattığı otonom teslimat hizmetlerinde olduğu gibi Tokyo robotlarının da ilk başta kapsamının sınırlı olacağını söyledi.

Mitsubishi Electric ve ABD'li start-up Cartken ile birlikte geliştirilen Uber Eats robotları, ilk etapta Tokyo'daki yoğun Nihonbashi semtindeki yalnızca birkaç restorandan yemek dağıtacak.

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#Tokyo#Uber Eats#Kurye

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