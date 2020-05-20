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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.05.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

TOKİ'nin kampanyasından 4539 kişi yararlandı

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TOKİ'nin kampanyasından 4539 kişi yararlandı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasından 4539 kişinin yararlandığını ve 247 milyon liralık borcun kapatıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun  temellerini Haziran ayında atacaklarını söyledi.

Kurum twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projelerimize hız  kesmeden devam ediyoruz. Dönüşüm projelerimizi pandemi tedbirlerimizi de alarak  gerçekleştiriyoruz. '50 Bin Sosyal Konut' projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun  inşaatı sürüyor. '100 Bin Sosyal Konut' projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun  hak sahiplerini belirledik. Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura  çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız.
100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş  yerleri için başlattığımız % 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi  başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya  devam edeceğiz."

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