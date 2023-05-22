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TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun talep

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#TOKİ#İndirim#Kampanya
TOKİnin indirim kampanyasına yoğun talep
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 15:16

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yaptı. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim uyguladı. Borcunu ödeyenlerin sayısı da açıklandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut /iş yeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 24 Nisan’da başladı ve 18 Mayıs'ta sona erdi.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim gerçekleştirdi. Arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim yapıldı.

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Kampanya sonuçlarını açıklayan TOKİ, yüzde 25 indirim kampanyasından 27 bin 12 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını, 25 bin 356 vatandaşın borç bakiyesini tamamen kapattığını, 1656 vatandaşın kısmi ödeme yaptığını, indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 81,56'sının kişisel tasarruflarını kullanarak ödeme yaptığını duyurdu.

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#TOKİ#İndirim#Kampanya

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