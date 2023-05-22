TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun talep

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut /iş yeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 24 Nisan’da başladı ve 18 Mayıs'ta sona erdi.
TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim gerçekleştirdi. Arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim yapıldı.
Kampanya sonuçlarını açıklayan TOKİ, yüzde 25 indirim kampanyasından 27 bin 12 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını, 25 bin 356 vatandaşın borç bakiyesini tamamen kapattığını, 1656 vatandaşın kısmi ödeme yaptığını, indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 81,56'sının kişisel tasarruflarını kullanarak ödeme yaptığını duyurdu.
📣 İndirim kampanyamız tamamlandı..— TOKİ (@Toki_Kurumsal) May 22, 2023
✅ Kampanyadan 27.012 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.
✅25.356 Vatandaşımız borç bakiyesinin tamamını kapattı.
✅1.656 Vatandaşımız kısmı ödeme yaptı. pic.twitter.com/oSWVh8shLm