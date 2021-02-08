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Ekonomi
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı

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TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
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Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki ilanda nitelikleri ve yüzölçümleri belirtilen nitelikli arsaları satışa çıkarıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, ihale 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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