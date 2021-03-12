TOKİ satışa çıkarıyor! İstanbul’da 201 bin liraya konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenlere yönelik elindeki konut ve dükkanları satışa çıkarıyor. 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkacak.

BİRBİRİNDEN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOKİ yapmış olduğu ödeme seçenekleri ile gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek.

BAŞAKŞEHİR’DE 1+1 201 BİN LİRA

TOKİ’nin satışa çıkardığı daireler arasında dikkat çekenler bulunuyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor.

KONUTLAR

137 konut yüzde 10 peşinat, 180 ay vade ile

Çankırı, Çorum, İstanbul, Düzce, Kars, Sinop, Şanlıurfa



Yüzde 25 peşinat-120 ay vade ile



Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sivas, Tokat, Van, Zonguldak

Yüzde 10 peşinat – 96 ay / Yüzde 15 peşinat-108 ay / Yüzde 25 peşinat – 120 ay vade ile

Ankara

Yüzde 40 peşinat – 96 ay / Yüzde 50 peşinat – 120 ay vade ile

İstanbul

(30 Mart 2021 Salı günü saat 11:00’de)

120 İŞYERİ

Yüzde 10 peşinat / 120 ay vade ile

Balıkesir, Kayseri, Konya

Yüzde 10 peşinat /156 ay vade ile

Uşak

Yüzde 10 peşinat / 180 ay vade ile

Adana, Ankara, Kırşehir, Niğde, Sakarya

Yüzde 25 peşinat / 120 ay vade ile

Amasya, Ankara, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak

(31 Mart 2021 Çarşamba saat 11:00’de)

KDV ORANI DEĞİŞİYOR

KDV oranı konutlarda yüzde 1 olarak belirlenirken iş yeri alımlarında yüzde 18’e çıkıyor.

MÜZAYEDEYE YERLERİ

Müzayedeye ister fiziki ister sanal ortamdan katılım sağlanabiliyor. Fiziki olarak Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent / ANKARA ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İSTANBUL adreslerinden, internet katılımı için 29.03.2021 tarihi saat 11:00 itibari ile kayıt işlemleri sona erdirilecek.

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