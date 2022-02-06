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TOKİ konutlarına indirim müjdesi

#Murat Kurum#Toki#İndirim
TOKİ konutlarına indirim müjdesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ‘borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler’ için düzenlediği indirim kampanyasının yenisi yolda.

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TOKİ konutlarına indirim müjdesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Antalya’da ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını hatırlattı. Bakan Kurum, “Düzenlediğimiz kampanyalarla; yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz” diye konuştu.

2. ELDE PAYI ARTTI

Bakan Murat Kurum, çalışmaları; sosyal konut üretimi, kentsel dönüşüm, tarihi alanların ihyası, yeni sanayi alanları üretimi, millet bahçeleri, afetler sonrası konut üretimi ve yurtdışında konut yapımı gibi 7 farklı alanda yürüttüklerini aktardı. 2021 yılında; 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, yine 2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ’nin payını yüzde 14’e yükselttiklerini belirtti.

REKOR DENETİM

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Geçen yıl 56 bin 920 denetim sayısıyla Cumhuriyet tarihinin en fazla çevre denetim sayısına ulaştıklarını belirten Kurum, “Ülke genelinde; havamızı kirleten tüm gazlarda yüzde 25’i aşan oranda azalma sağladık” dedi. İklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi değil, bir kalkınma meselesi olduğuna dikkat çeken Kurum, Türkiye’nin yeşil kalkınmanın lider ülkesi olacağını kaydetti. 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini açıklarını aktaran Kurum, bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacaklarını belirtti. Bakan Kurum, korunan alan büyüklüğünü ise yüzde 9.6’dan yüzde 11.9’a çıkardıklarını ve OECD ortalaması olan yüzde 17’nin hedeflendiğini söyledi .

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#Murat Kurum#Toki#İndirim

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