TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman yapılacak? Bakan tarihi duyurdu

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TOKİ indirim kampanyası gündemde yer almayı sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin başlatacağı indirim kampanyası için beklentiler şubat ayına yöneldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. Daha önce toplam 28 bin kişinin yararlandığı kampanyalar için yeniden müracaatlar başlayacak. Peki, TOKİ indirimleri ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2022 başladı mı? İşte, detaylar.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ indirim kampanyası için indirim kararı resmen duyuruldu. TOKİ konutlarına indirim müjdesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Antalya’da ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını hatırlattı. Bakan Kurum, “Düzenlediğimiz kampanyalarla; yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz” diye konuştu.