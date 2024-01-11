Togg’dan ‘Fastback’ sürprizi

Haberin Devamı

TOGG, 2025 yılında önce Türkiye’de ardından Avrupa’da satışına başlayacağı ikinci modelini ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2024) tanıttı. Duyurduğu ilk planların aksine Sedan gövde tipi yerine Fastback gövde tipine sahip bir model tanıtan Togg, yüzde 100 elektrikli yeni modelinin isminin T10F olduğunu ve 600 km’ye kadar sürüş menzili sağlayabileceğini açıkladı.

Togg’un Sedan yerine arka camı bagaj kapağıyla birlikte açılan Fastback gövde tipini tercih etmesinin sebebi ise oldukça açık; elektrikli otomobillerde rüzgâr direncini en aza indirecek, daha yuvarlak hatlı tasarımlar tercih ediliyor ve böylece otomobilin menzili artarak daha çok kilometre elde ediliyor. Bu yüzden geçmişte genellikle spor otomobillerde tercih edilen Fastback tasarımlar elektrikli otomobil dünyasının yeni Sedan’ları olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu modeller Sedan otomobil isteyen tüketicilerin ihtiyacını da karşılayabiliyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş da zaten gelişen trendlere göre planlarında değişiklikler yapabileceklerini sık sık dile getiriyordu.

Haberin Devamı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Peki, T10X’in teknik özelllikleri neler? T10X’e benzer donanım, güç ve batarya kapasite seçeneklerine sahip olan modelin menzili ilk modele göre daha uzun ki; bu noktada ‘Fastback’ tasarımın katkısı büyük.



T10F de tıpkı SUV model T10X’te olduğu gibi RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı seçenekle satışa çıkacak.160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4.6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52.4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88.5 kWh’e çıkacak.

DENEME ÜRETİMLERİ BU YIL

İki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek T10F’te aracın aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazlardan elektrikli aletlere enerji aktarımına imkân tanıyan (V2L) teknolojisi de bulunacak.

Haberin Devamı

Yani Togg T10F gerektiğinde devasa bir Powerbank gibi kullanılabilecek. Otomobilin deneme üretimlerine bu sene, yani 2024 yılının son çeyreğinde başlanılması beklenirken, 2025 yılının mart ayından itibaren satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

İLK İHRACAT BU SENE ALMANYA’YA OLACAK

Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş, CES 2024’teki Togg standında 9 Ocak’ta TSİ 22.00’da aracın örtüsünü kaldırmadan önce kapsamlı bir sunum da yaptı. Karakaş, dünyada sedan modelinin pazar payının küçüldüğünü belirterek, sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak, zamanın ruhunu yakalayan, dinamik, cazibesi yüksek ve daha geniş bir kitleye hitap ettiği için fastback modelini tercih ettiklerini ifade etti. Bu yılın sonunda Avrupa ülkelerine ihracata başlamayı hedeflediklerini kaydenen Karakaş, Almanya’da altyapılarını oluşturduklarını ve ilk olarak Almanya pazarına girmek istediklerini söyledi. Şirketin Avrupa’da satışa çıkaracağı ilk modeli ise SUV gövde tipine T10X olacak.