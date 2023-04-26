Togg’da teslimat nisan sonunda

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TOGG’da kamu görevlilerine yapılan teslimatların ardından gözler çekiliş sonucu T10X modelini satın almaya hak kazanan kullanıcılara yapılacak teslimatlara çevrilmişti. Ancak, nisan ayı ortasında teslim edilmesi planlanan otomobillerin teslimatı henüz gerçekleşmemişti. Yaşanan gecikme çekilişte ilk sırada çıkan kullanıcılar tarafından sosyal medyada da gündeme getirilmişti. Biz de bu gelişmelerin ardından gecikmenin nedenini Gemlik’teki Siro batarya fabrikasının temel atma töreninde bir araya geldiğimiz Togg CEO’su Gürcan Karakaş’a sorduk. Karakaş, özetle şunları söyledi:

‘NE SÖYLEDİYSEK YAPTIK’

“Şu ana kadar ne söylediysek yaptık. Ne pandemi ne çip krizi ne de bölgesel krizler planlarımıza engel oldu. Biz mart ayı sonunda üretime başlamış ve ‘nisan ayı sonunda perakende kullanıcılara yönelik teslimatlara başlayacağız’ ifadesini kullanmıştık. Bu sözümüz halen geçerli. Yeni bir üretici olarak hiçbir şekilde kaliteden, kullanıcı beklentilerinden ödün vermeyen bir akıllı cihazla pazara girmek istiyoruz. Amacımız bu. Özellikle yazılım boyutu. Biz de yolun başındayız. Tüm bunları optimize ederek, güncelleyerek başlıyoruz. İlk siparişi 27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanımız verdi. İlk teslimatı Cumhurbaşkanımıza yaptık. DMO üzerinden devletin ihtiyacı olan araçlarla ilgili bir satın alma yapıldı. Dolayısıyla sipariş verildi. 2023 yılı için bu 500 adetlik sipariş, ilk etapta teslim edilecek.

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‘YETİŞTİREBİLSEYDİK VERECEKTİK’

Biz ilk siparişi verenlerden başlayarak araçların teslimatını yapıyoruz. Bir iki gün içerisinde duyarsınız. Yetiştirebilseydik bayramdan önce verecektik. Halen daha nisan sonu itibarıyla başlayacağımız sözümüzün içerisinde gerçekten o iyileştirmelere yönelik, optimizasyonlara yönelik yani aracın kendisinden ziyade yazılım tarafına yönelik çalışmalarımız vardı. Öyle olunca da biz hâlâ sözümüzde sabitiz. Bir gecikme var mı? Göreceli olarak öyle yorumlanabilir. Söylemesek belki daha iyiydi. Çünkü bayram şekeri mantığında üç-beş araçlık bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Nihayetinde biz nisan sonu itibarıyla buna başlıyoruz.

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‘GECİKME OLARAK GÖRMÜYORUM’

Ben bunu gecikme olarak görmüyorum. Nisan-mayıs olarak görüyoruz. İlk numaralardaki bir kullanıcı nisan ayında teslim alabilirim yorumu yapabilir. Kısa süre içerisinde araçların siparişlerini, konfügürasyonlarını, kullanıcıların istediği donanımda siparişleri aldık. Ona göre imalatını gerçekleştirdik. Bunların hepsi zaman alan şeyler. Hazır ürettiğimiz bir şeyi raftan indirip hadi satalım şeklinde çalışmıyoruz. Bayi organizasyonumuz da yok. Bu kapsamda, zaten nisan sonu itibarıyla ilk teslimatlara başlıyoruz ve devam eden aylarda çekilişle Togg sahibi olmaya hak kazanan kullanıcılara teslimat dönemine göre siparişlerini teslim edeceğiz.”

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‘YILDA 300 İLA 350 BİN ARACA BATARYA ÜRETECEĞİZ’

Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel de temel atma töreninde gazetecilere tesisle ilgili bilgiler verdi. Özel, “Bizim ilk müşterimiz ve ortağımız TOGG ama onun dışında tüm elektrikli araç üreticilerine hizmet vermek istiyoruz. Sadece otomotivde değil, otomotiv dışı enerji depolama çözümlerinde de yer almak istiyoruz. Endüstriyel ürünler ve çözümler, deniz taşıtları, mikro mobilite çözümleri, sabit batarya çözümleri kapsamımızda. Çünkü yenilenebilir enerji dönemsel olduğu için depolanmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim işimiz sadece elektrikli mobilite değil, tek müşterimiz Togg olmayacak, birçok farklı sektörde de olacağız. Tesiste 2026 yılında 10 GWs’ye, 2031 yılına geldiğimizde ise 20 GWs’ye ulaşacağız. Bu da yıllık ortalama 300-350 bin adet aracın bataryasını karşılayacak bir tesis anlamına geliyor” dedi. Özel, 2031 yılı itibarıyla batarya geliştirme ve üretim tesisindeki istihdam hedeflerinin 2 bin 200 olduğunu da sözlerine ekledi.