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Togg'da sıfır faiz kampanyası uzatıldı

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#Togg#Otomobil#T10X
Toggda sıfır faiz kampanyası uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 12:20

Türkiye'nin yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobili Togg'u yüzde 0 faizle almak isteyenler için kampanya süresi uzatıldı.

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Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobiline ilgi her geçen gün artıyor. Yollarda ilgi odağı haline gelen Togg'da kampanya süresi uzatıldı.

Togg T10X akıllı cihazını almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek.

Togg T10X, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.

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#Togg#Otomobil#T10X

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