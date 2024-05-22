Togg'da sıfır faiz kampanyası uzatıldı

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Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobiline ilgi her geçen gün artıyor. Yollarda ilgi odağı haline gelen Togg'da kampanya süresi uzatıldı.

Togg T10X akıllı cihazını almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek.

Togg T10X, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.